Se veía venir, lo sabíamos, lo peor es lo que nos espera

A menos de dos semanas de que el gobierno mexicano declaró oficialmente la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, México se encuentra a punto de entrar a la fase tres de las distintas etapas de propagación del virus, es decir, que la dispersión comunitaria será imparable a menos que TODOS NOS QUEDEMOS EN CASA, en otras palabras, nos encontramos en el umbral del punto sin retorno.

Sin un afán alarmista, es necesario destacar lo dicho hace un par de días por el Subsecretario Hugo López-Gatell, quien reveló que de acuerdo a las estimaciones del gobierno, se cree que en México hay más de 30 mil personas contagiadas de Coronavirus, en otras palabras, en la nación hay 10 casos de los cuales no se sabe, por cada contagiado que se tiene confirmado.

Según estimaciones estadísticas que se utilizan desde la propagación del virus en China, una persona contagiada o portadora, contagiará al menos 400 personas en el plazo de un mes si no se queda en casa, aplicando una operación matemática sencilla nos advierte que en 30 días, si las personas siguen sin hacer caso de quedarse en sus casas, en México habría más de 12 millones de infectados para el mes de mayo, esto es uno de cada diez mexicanos.

Tenemos los ejemplos de Italia y de España, donde sus pobladores al inicio desestimaron en lo absoluto las recomendaciones del gobierno, hoy están a punto de implementar acciones más drásticas para detener el contagio tan agresivo que se observó en esos países, o Estados Unidos, el país con mayor número de contagios que si bien tuvo una mejor contención, esto no evitó que hoy en día la nación “más poderosa del mundo”, se encuentre detenida por este enemigo silencioso.

De acuerdo al Titán de la tecnología Google, México es el país de toda América Latina que menos ha respetado el confinamiento de las autoridades, mientras que en Argentina y Colombia el 86% de su población ha decidido quedarse en casa o Brasil que registró un 71% de reducción en la movilidad de sus pobladores, en México, apenas el 35% está cumpliendo con esta medida. ¿Qué nos espera?

Indudablemente la culpa es de todos, desde el Presidente de la República que anduvo repartiendo abrazos y besos, convocando a reuniones masivas el mismo día que se daba el anuncio de la alerta sanitaria, hasta los ciudadanos que debemos de admitir que muchos mexicanos tenemos la osadía de retar cualquier cosa que digan las autoridades.

Esto nos abre un panorama preocupante, pues nos dice que si no tomamos con seriedad este problema, México podría ser el país con mayor afectación por el coronavirus, no sólo en el número de contagiados, todos sabemos que el sistema de salud se encuentra sostenido con alfileres, nuestra economía está hecha con naipes y la ola de muerte podría crear escenarios como los vistos en Ecuador.

Al gobierno le pesó tomar la decisión que necesitaba el país por el factor económico, no cerrar, no restringir, los ahorros que se tendrán por un freno en las actividades económicas no servirán de nada ante las consecuencias que tendremos. Pero tampoco podremos culpar por completo al gobierno mucho tiene que ver la actitud de los mexicanos criticando hasta a los médicos, creyendo que alguien los quería manipular o simplemente alarmar por ganar audiencia.

Lo que está sucediendo hoy se veía venir desde hace más de un mes, lo sabíamos por lo sucedido en China y en Europa, pero realmente nadie hizo nada, ni el gobierno con sus mentiras de que lleva meses preparándose ni los ciudadanos que se mostraron incrédulos ante la pandemia, pero lamentablemente es peor lo que nos espera si seguimos por este camino.

* El autor es periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de Periodismo y ha sido académico, además dirige la página www.alfredoalvarez.mx.