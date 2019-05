Se van a huevazos

Decenas de priistas acudieron ayer a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional en Mexicali para firmar su baja del partido y unirse a la campaña del Movimiento de Regeneración Nacional.

Entre los militantes que renunciaron se encuentran Daniela Allende Reynoso, quien fuera secretaria del partido, y no tuvo empacho en señalar que David Ruvalcaba hizo un daño muy fuerte al partido.

También acudieron a presentar la renuncia Fausto Zárate Cepeda, ex diputado local, así como Verónica Solís, quien era suplente de la candidata a diputada por el sexto distrito en Tecate y renunció a dicha suplencia.

Por cierto, a la salida de las instalaciones del PRI, había gente esperándolos y al momento de salir les empezaron a arrojar huevos, en señal de desaprobación hacia sus ex compañeros.

Renuncia y la abuchean

Luego de la ola de renuncias al Partido Revolucionario Institucional (PRI), ayer la regidora del 22 Ayuntamiento de Ensenada Bertha Martínez Villalobos ofreció una rueda de prensa para anunciar que dejaba las filas del partido.

Sin embargo, nunca se imaginó que algunas líderes de colonia acudirían a interrumpir su reunión informativa y reclamarle la falta de apoyo.

Inmediatamente los medios de comunicación les prestaron atención a las señoras que entre gritos le decían “renuncia, ten vergüenza, ¿cuándo nos diste un apoyo a los del PRI?, te pusimos en el poder y traicionaste desde un principio al PRI, nosotros somos los priistas que te pusimos, que dejes el lugar a alguien que sí tenga valores”.

Luego del penoso incidente la funcionaria no sabía ni dónde esconderse, aunque para nadie fue una sorpresa su renuncia pues dicen que fue el ex embajador Fernando Castro Trenti quien siempre apoyó su carrera política, así que lo más probable era que siguiera sus pasos como muestra de solidaridad.

Sin embargo, hasta el momento, la regidora no se ha distinguido por un buen trabajo legislativo e incluso el alcalde Marco Antonio Novelo Osuna la removió como coordinadora de la Comisión de Obras y Servicios Públicos para entregarla a la regidora Norma Angélica Silva, del Partido Nueva Alianza.

Molestia

El domingo por la tarde, el área de comunicación del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California hizo llegar un comunicado que daba respuesta a la solicitud de juicio político contra los magistrados Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores, solicitado por al menos cuatro partidos.

A nombre del Tribunal Electoral se señaló que se sostienen disposiciones constitucionales y convencionales que pueden ser revisadas, confirmadas, modificadas o revocadas por otro Tribunal, y que no influirán intereses de personas o grupos en las resoluciones y catalogó las manifestaciones como perniciosas.

Pero parece que de dicho comunicado, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Elva Regina Jiménez Castillo, no estaba ni enterada ya que ayer desconoció totalmente las declaraciones realizadas a nombre de dicho tribunal.

Señaló que se respetan las opiniones de los actores políticos y la libertad de expresión, y de igual manera los magistrados del Tjebc tienen la libertad de emitir pronunciamientos a título personal si así lo desean, pero no a nombre de la institución.

Según comentan el domingo por la noche, se dio una fuerte discusión por el comunicado enviado, al grado de que el encargado de la comunicación del Tribunal Electoral tuvo que retirarse del recinto a pesar de que se iba a llevar a cabo una sesión por órdenes de la magistrada.

Sin fecha para pagar a la UABC

El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, sigue señalando que el Gobierno federal no ha enviado el recurso para hacerle frente al adeudo histórico de mil 44 millones de pesos a la UABC.

Inclusive han incumplido con el compromiso que firmaron con la SEP, por 600 millones de pesos, los cuales, serían adelantados para depositarlos a la Universidad Autónoma de Baja California.

Además, advirtió que si el Gobierno de la República no define los recursos extraordinarios irreductibles de este año, seguirán con problemas con la máxima casa de estudios, así como con el Cobach y el Cecyte.

Firma convenio con la CEDH

Hablando del mandatario estatal, ayer junto con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez (quien próximamente dejará el cargo), firmó un convenio con la finalidad de instalar una mesa interinstitucional para atacar la violencia de género.

Durante el presente año han sido asesinadas 81 mujeres en el Estado, de los cuales dos casos han sido registrados como feminicidios.

En estas mesas también participará la procuradora de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva, el secretario de Seguridad Pública del Estado, José Fernando Sánchez González y la directora del Instituto Estatal para la Mujer, Mónica Bedoya Serna.