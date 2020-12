Se reconcilian Gobernador y Alcalde de Tijuana

A los que vieron departiendo en un restaurante, eso sí con sana distancia, fueron al gobernador Jaime Bonilla Valdez y al alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz.

Quienes pasaban por la terraza de un restaurante de la zona Río en Tijuana, dicen que ambos personajes se veían con gesto cordial y amable.

Dicen que al parecer se estaban poniendo de acuerdo para echar en marcha un plan en materia de seguridad para el estado, pero sobre todo para Tijuana.

Al parecer las fechas decembrinas los hicieron meditar y se dieron cuenta de que juntos las rencillas no los llevaban a ningún lado.

Cambios en el gabinete

No diga que aquí lo leyó, pero el gabinete del gobernador Jaime Bonilla Valdez sufrió una sacudida que será dada a conocer en las próximas horas.

Dicen que esos movimientos no causaron sorpresa entre los funcionarios de la 4T estatal, porque desde tiempo atrás el mandatario les advirtió que nadie estaba seguro en el cargo.

Así que trascendió que Amador Rodríguez Lozano dejará la Secretaría General de Gobierno, para convertirse en el nuevo Secretario de Honestidad y Función Pública, en lugar de Vicenta Espinoza Martínez, quien se va a la Reserva Nacional de Talentos (Renata).

Mientras que a la Secretaría General de Gobierno llega como titular el polémico Carlos Torres Torres, ex panista de hueso azul, ex diputado y ex ahijado del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. Dicen que Torres tiene mucho colmillo político, aunque Rodríguez Lozano le gana de calle. Pero la política es la política y hay que alinearse.

Gira de López-Gatell

El que empezó hoy una gira a nivel nacional, que incluye a Baja California como primer punto a visitar, es el subsecretario de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell.

A través de un comunicado de la Presidencia se indicó que López-Gatell encabeza la gira denominada "del perdón y la reconciliación", porque tras analizar los resultados de la pandemia que ha dejado casi 130 mil fallecimientos al día de hoy, reconoció el yerro cometido por no alertar a tiempo a los mexicanos y mexicanas el mes de marzo sobre lo que se esperaba.

Aunque los analistas políticos dicen que esa gira es con "chanfle", porque la gira de López-Gatell será aprovechada como un acto de reconocimiento puesto que parece ser que el presidente López Obrador lo está impulsando para ser Senador de la República.

Duplican presupuesto

Poco antes de cerrar el año, los diputados del Congreso del Estado se reunieron de forma urgente para realizar modificaciones al presupuesto del Poder Judicial del Estado, al considerar que en tiempo pasados la justicia estatal siempre fue menospreciada, sin otorgarle en ese tiempo el dinero necesario para que Baja California tuviera una justicia pronta, expedita y de calidad.

Por ese motivo, el diputado Juan Manuel Molina García, que es ajonjolí de todos los moles, presentó una propuesta para reformar el presupuesto del Poder Judicial del Estado, que aprobado originalmente era de 2 mil 209 millones,450 mil 921 pesos con 89 centavos.

Ante sus colegas, Molina se levantó de la curul y expresó, con la mano derecha tocándose el pecho: "El pueblo tiene hambre y sed de justicia, y aquí y en China el dinero es el dinero". Luego argumentó la necesidad de duplicar el presupuesto al Poder Judicial del Estado, que finalmente fue aprobado para quedar en 4 mil 418 millones 901 mil 842 pesos.

*Inocente palomita, te dejaste engañar. Todo lo escrito en esta columna es falso. Sólo es para recordar a nuestros amables lectores que hoy es el Día de los Inocentes.