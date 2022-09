Se quiso colgar el milagrito

Ciudadanos de Ensenada realizaron una jornada de limpieza subacuática el fin de semana en el Campo 6 Puerto Arbolitos, donde lograron retirar 310 llantas del mar. Sin embargo, aunque la regidora del 24 Ayuntamiento de Ensenada, Alma Lorena Antúnez García, estuvo presente, en sus redes sociales subió algunas fotografías y quiso hacer ver como que el evento fue suyo, publicando un mensaje en el que agradecía a la ciudadanía en general y a una empresa.

Pero, la agrupación “Surf Ens”, rápidamente se deslindó de la funcionaria del partido Fuerza Por México, con un mensaje en sus redes: “Estimada regidora, exigimos nos aclare su participación, apoyo en este acto 100% apartidista, llevado a cabo por la Asociación Civil Cuidemos el Océano, del cual usted hace mención en su página de servidora pública, esto para no crear confusiones y malos entendidos

EL DILEMA DE LAS CUOTAS

A quienes pusieron en un brete es a los directivos de los planteles escolares públicos en Baja California, tras la advertencia de que no pueden obligar a los padres de familia a pagar las “cuotas voluntarias” acordadas precisamente con las Sociedades de Padres de Familia.

Y es que la advertencia del secretario de Educación estatal, Gerardo Solís Benavides, no deja lugar a dudas: Ningún directivo puede estar fuera del reglamento que se tiene y no pueden condicionar el ingreso de los alumnos si no pagan la “cuota voluntaria”. Quienes no acaten tal disposición se harán acreedores a sanciones administrativas. El problema es que la gratuidad de la educación en la práctica implica que el gobierno pone el plantel escolar, los salarios del personal docente, administrativo y manual, así como el mobiliario, la luz y el agua, así como una limitada cantidad de materiales de oficina y de higiene, entre otros.

De ahí en fuera, para el resto de los gastos no hay presupuesto, como papel higiénico, agua para beber, mejoramiento del plantel, reposición o reparación del sistema eléctrico e incluso la seguridad.

Así que, sin cobrar cuotas escolares, los planteles pueden tener mayor deterioro porque no habrá dinero para el mantenimiento menor, como limpieza diaria de los sanitarios, pintura, arreglo de mesabancos, colocación de rejas y candados para prevenir robos y demás gastos. Es ahí donde empiezan los problemas, porque por un lado no se puede condicionar el servicio educativo si no se pagan cuotas, pero por otro es necesario el dinero de los padres de familia para suplir lo que el gobierno no ofrece.

SUSTO Y DAÑOS

La que se llevó un susto fue la diputada federal Julieta Andrea Ramírez Padilla, del partido Morena, cuando le avisaron la tarde del martes que su casa comunitaria ubicada en el Centro Cívico de Mexicali estaba en llamas. Aunque en realidad no se trataba de sus oficinas localizadas en la avenida Pioneros 1010, cerca del Palacio Municipal, sino del siniestro en el restaurante Carbonero Grill, localizado en la planta alta del inmueble donde está la casa comunitaria de la legisladora.

El fuego fue sofocado por los bomberos a cargo de Rubén

Darío Osuna, pero el humo y el agua invadieron el edificio, lo que ocasionó daños a la Casa Comunitaria de la legisladora que representa al distrito federal número 2. De momento la Casa Comunitaria de Ramírez Padilla fue cerrada para realizar las reparaciones y reabrirá hasta el próximo lunes.