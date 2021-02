¿Se pudo manejar mejor la pandemia?

Reconozco mi limitado conocimiento en temas de epidemiología y salud pública. Por eso, opino poco en cuanto a los aspectos técnico-científicos de esta crisis. Sin embargo, como profesional del derecho y política, puedo hacer cuestionamientos del manejo de la pandemia desde el punto de vista jurídico y político. Enumero un decálogo con mis críticas:

1. Centralizar la compra de medicamentos en la Secretaría de Hacienda en vez de delegar esta responsabilidad a organismos de salud (SSa, IMSS, ISSSTE)

2. No tomar preparativos oportunos ante los primeros casos del virus en China y Europa. Se continuó business as usual hasta que se comprometió al sistema de salud.

3. El subsecretario López-Gatell hacía juicios como “el virus no es tan letal”, “se estiman X (cifra diez veces inferior) de muertos” o “el presidente es fuerza de contagio moral”. Pésimo mensaje para la población.

4. Asignar toda la responsabilidad del manejo de la pandemia al funcionario López-Gatell en vez de concentrar las decisiones en el Consejo de Salubridad General. Que fuera un órgano colegiado de expertos quienes deliberen con base en ciencia no en política.

5. El comportamiento irresponsable del presidente López Obrador durante toda la crisis. Seguía dando mítines al iniciar la crisis. Saludó a la mamá del Chapo (señora de tercera edad). Se rehúsa a usar cubrebocas. Decenas de fotos lo muestran entre gente y funcionarios sin usar cubrebocas. Es frustrante que el presidente no se solidarice usando cubrebocas cuando todo el país debe hacerlo.

6. No ofrecer estímulo económico a la población y empresarios. El gobierno dejó a trabajadores y empresas mexicanas a su suerte. Muchos países, como Estados Unidos y Alemania, emitieron deuda pública para apoyar al sector trabajador y empresarial. Estados Unidos dio sumas de dinero a su población para cubrir necesidades básicas. Alemania brindó recursos a sus empresas para cubrir sus costos fijos que no pudieron pagar por falta de ingresos. En México, el gobierno dejó morir a empresas y dejó a millones en el desempleo. Todo porque AMLO no entiende la importancia de endeudarse en tiempos de crisis.

7. No se ha dado prioridad a campañas de pruebas masivas y rastreo de contagios. Para agosto, la OMS declaró que México hacía 3 pruebas por cada 100,000 habitantes. Para esa fecha, Alemania tenía una cifra de 7,610 pruebas por cada 100,000 habitantes. Una diferencia incomparable.

8. El desfase de muertes/contagios oficiales y reales. Dadas las bajas pruebas y hospitales saturados, no teníamos un número exacto de estas cifras. Un reporte del INEGI señala que la cifra del gobierno es 45% inferior a la cifra real de muertes.

9. Desmantelar el sistema de vacunación que se tenía para imponer uno nuevo improvisado. Primero vacunan a los “servidores de la nación” (operadores de Morena) que a poblaciones en riesgo. No se aseguraron las dosis suficientes ni se cuenta con un plan logístico serio.

10. Mentir todo el tiempo. El presidente y el gobierno han mentido acerca de cifras, números, contagios, muertes y riesgos de la pandemia. Asigno responsabilidad a su evidente ineptitud y ambición electoral.

La crisis económica y salud pública evidencian que AMLO y Morena fracasaron en su manejo de la pandemia. El elector debe evaluar esto rumbo a las próximas elecciones.

*- El autor es abogado y estudiante de maestría en administración y políticas públicas.