La XXIV Legislatura de Baja California iniciará funciones el próximo 1 de agosto, en la que habrá algunos diputados que repitan, mientras que otros estarán por primera vez en los curules legislativos. Hay que recordar que Morena ocupará 13 espacios, el Partido Verde 1, mientras que el Partido del Trabajo 3; la segunda fuerza política será el Partido Encuentro Solidario con 4 curules, mientras que el PAN se quedó con dos y el PRI y Movimiento Ciudadano con 1 respectivamente. El Congreso del Estado será mayoría femenina con 13 de los 25 lugares, por lo que estarán fuertemente representadas. En cuanto a quién será el primer presidente de la mesa directiva del periodo ordinario de sesiones y quien por cierto se encargará de recibir el último informe del gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, se escucha entre los pasillos del edificio legislativo que será Juan Manuel Molina García. Molina García estará en su cuarto periodo como legislador, el primero lo tuvo con el Partido Acción Nacional, el segundo con Movimiento Ciudadano, el tercero y cuarto estarán siendo por Morena. En cuanto a quiénes serán los coordinadores de partido, Morena ya tiene elegida a María Del Rocío Adame Muñoz, ahora habrá que esperar a quien eligen el resto de los partidos que tienen dos diputados o más. Dicen que en el PES, que será la segunda fuerza política, aún no se deciden pues dos de los diputados son más de la corriente del teniente Julián Leyzaola y los otros dos de Jorge Hank, así que seguramente tendrá que haber una buena negociación. Se preparan Lo peor que pueden hacer es dividirse, pues apenas así con cuatro diputados pueden formar un bloque interesante. Por otro lado, se escucha que el primer coordinador de la bancada panista pudiera ser el joven Diego Echevarría. Y de los partidos que solo tienen un representante, pues habrá que ver qué postura adquieren o si se van con la oposición o del lado oficial.

BAJA CALIFORNIA POTENCIA EN ARCO

El Estado de Baja California se destaca como potencia en Tiro con Arco en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; luego de que el mexicalense Luis “Abuelo” Álvarez lograra la medalla de bronce en la competencia mixta, haciendo pareja con la sonorense Alejandra Valencia. El equipo mexicano logró la primera medalla para la delegación mexicana, pero no fue la única, ya que la tijuanense Gabriela Bayardo se colgó la medalla de plata pero representando a Holanda. La mexicana obtuvo la nacionalidad de Países Bajos luego de casarse con Mike Schloesser y mudarse a dicho País, por lo que ahora compite con ellos, aunque se dijo estar muy feliz y no olvida a su país ya que señaló que es un doble triunfo para México. La tijuanense Gabriela y el cachanilla Luis “Abuelo” Álvarez son parte del grupo de atletas de élite que salieron de los programas del Instituto del Deporte de Baja California y que ahora son referente internacional en Tiro con Arco. Ahora habrá que seguirlos en sus próximas competencias ya que queda pendiente la competencia por equipos y la individual. Pero no son los únicos, ya que Baja California sigue en acción y con fuertes posibilidades de tener un desempeño destacado hoy tocó el turno a Alexa Moreno, la gimnasta cachanilla que ya tuvo su primera participación en la justa olímpica esta madrugada.