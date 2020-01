Se manifiestan

Los colectivos de Defensa del Agua, Mexicali Resiste, Baja California Resiste, Artículo 39, así como el Partido de la Revolución Democrática lanzaron la convocatoria para que la ciudadanía acudiera a manifestarse en contra de la empresa cervecera Constellation Brands.

El motivo de la manifestación era hacer evidente el repudio de los mexicalenses a la instalación de la empresa cervecera por el consumo del agua que generaría, por lo que en diferentes ruedas de prensa, lanzaron la convocatoria para salir a manifestarse ayer a las 11:00 horas.

Ayer, según cifras de la Policía Municipal que resguardaba la manifestación, eran entre 500 y 600 personas que se dieron cita a la manifestación que arrancó en el monumento a Vicente Guerrero en la calzada López Mateos.

Se vio en el desfile a colectivos de Tijuana y Tecate, así como los ya mencionados de Mexicali, los cuales fueron notorios porque se fueron acomodando por agrupaciones, lo que generó se viera la ausencia de ciudadanos que no estuvieran en agrupaciones.

Esto no significa que no fueran, pero distó mucho de las marchas que se dieron durante 2017 y 2018, donde la cifra llegaba a miles y era notoria la presencia de ciudadanos sin fines políticos mostrando su inconformidad, lo cual no se vio reflejado ayer por la mañana.

Sin duda los colectivos en defensa del agua y resistencias deberán revisar bien su discurso, ya que este parece ya no llega con la fuerza de antes, y según comentan muchos, esto se debe en gran parte a que en el pasado proceso electoral, más de uno buscó un cargo público.

Mientras que a algunos se les vio muy de cerca con Andrés Manuel López Obrador cada que venía, otros fueron más directos y buscaron competir en las internas de partidos, en su mayoría no lo lograron, pero otros, sí pudieron llegar, como es el caso de Fernando Rosales, ahora regidor en Mexicali.

Por tal motivo, los “colectivos ciudadanos” deberán revisar muy bien sus discursos y sobre todo sus acciones, para mostrar a los mexicalenses y bajacalifornianos que en realidad buscan intereses generales y no particulares, tal como lo mostraron en el pasado proceso electoral.

Revisiones

Los que andan muy activos son los miembros de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal de Tijuana, que el fin de semana clausuraron de manera temporal un conocido negocio de la zona Centro por encontrar deficiencias.

El director de la dependencia, Adolfo García Dworak, informó que dicha clausura fue resultado de operativos en diferentes locales en los que se encontraron deficiencias en las instalaciones, como cableado, salidas de emergencia entre otras, por lo que una vez solventadas, podrían abrir de nuevo.

Por cierto, señalaron que los operativos por la zona de bares seguirán, por lo que seguramente uno que otro negocio tendrá la oportunidad de corregir sus errores antes de que les lleguen con un cierre temporal que los dejaría sin los ingresos por los días que permanezcan cerrados.