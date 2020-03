Se llega el momento crucial para BC

La pandemia el coronavirus (Covid-19) sigue su paso y esta semana, nuestros vecinos en el norte, Estados Unidos, se convirtieron en el país con mayor Número de contagiados, en tanto en México pasó a la fase dos, es decir, apenas se empezará a ver la dispersión del virus entre la población, en Baja California la situación podría ser crítica y los próximos días serán momentos cruciales para la entidad.

Apenas este jueves, el gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez confirmó que hay al menos tres integrantes de su gabinete quienes podrían estar contagiados del Covid-19, en Mexicali también una funcionaria de primer nivel se confirmó su contagio.

En su último mensaje en redes sociales, el Gobernador hizo un llamado a que las personas se abstengan a salir de sus casas y que el contagio sigue creciendo, admitió que si bien no se tiene ningún deceso en la entidad, el problema es muy serio, pues los contagios siguen incrementándose pues “no es un tema menor” y las cosas no se tienen bajo control.

En Tijuana, el Alcalde Arturo González Cruz ya hizo la declaratoria de riesgo sanitario para la ciudad, lo que confirma la suspensión de eventos en espacios públicos, como bautizos, bodas, cumpleaños, despedidas de solteras, primeras comuniones, quinceañeras, además de labores educativas, conciertos, concursos, conferencias, cursos, entrenamientos, exposiciones, ferias, festivales, foros, inauguraciones, presentaciones, seminarios, talleres, torneos, verbenas, entre otros aquellos que contemplen la reunión de más de diez personas.

Por su parte, la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció el cierre de operaciones del palacio municipal, luego de que se confirmara el primer caso de su gabinete, y únicamente se mantendrán en funcionamiento los servicios de emergencia y otros servicios esenciales, algo que muy seguramente se verá en el resto de los gobiernos en los próximos días, por lo general Mexicali ha marcado la pauta en las acciones que se han tomado en BC.

En los próximos días, seguramente los casos confirmados en BC se incrementarán, actualmente muchos de los casos seguramente se encuentran en periodo de incubación y de acuerdo a los modelos matemáticos, al menos un 4% de los infectados fallecerá, en su mayoría serán adultos mayores con complicaciones de diabetes.

Lo cierto es que si la población no presta atención a no salir pues –estas no son vacaciones-, generará la necesidad de restringir la salida de las personas si el número de infectados se dispara peligrosamente, a pesar de que los hospitales se están adecuando para atender a la escalada creciente de infectados, no se sabe en qué momento comenzarán a caer en cama como sucedió en Italia.

Comenzamos días cruciales para BC y no todo está en el gobierno, si bien algunos brillan por su ausencia, otros por sus disparates, también hay algunos que están actuando de la mejor manera pero esto no será suficiente para contener la dispersión del virus, que de acuerdo a las mismas estadísticas los jóvenes que salen son los que infectan a los adultos mayores, por lo que deberemos de ser más cuidadosos.

En conclusión…

NO SALGAN, QUÉDENSE EN CASA Y CUIDEN A SUS ADULTOS MAYORES

* El autor es periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de Periodismo y ha sido académico, además dirige la página www.alfredoalvarez.mx.