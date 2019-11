Se las devolvieron

Baja California logró la corona nacional de beisbol de Primera Fuerza, en San Luis Potosí, al ganar una protesta en contra del seleccionado de Sinaloa, que había salido avante, pero el número de un jugador los perjudico y dejó fuera de la pelea.

En aquella ocasión, el comentario era que BC iba a la final al reclamar algo que estaba en el reglamento y no fue respetado por los dirigentes de Sinaloa.

Esa decisión puso al equipo dirigido por Humberto Tovalín en la final, en la que se impusieron a la escuadra de Chihuahua, para alzar el trofeo, lo que no habían hecho en más de 20 años.

“Con la vara que midas, serás medido”, dice un refrán y de nueva cuenta, una protesta selló la suerte de Baja California en el Nacional que se jugó en San Luis Río Colorado.

Pero ahora la decisión fue en contra, le dieron la victoria a Chihuahua y eliminaron al campeón defensor, que había conseguido victoria de 14-6 en el terreno de juego.

La protesta fue porque Baja California alineó al receptor Marco Antonio Peralta, que por rebasar la edad estipulada en la convocatoria del certamen, no era elegible.

En BC, el paladín de la normatividad, presidente de la Asociación Estatal de Béisbol, justifica todas sus acciones al mencionar que se apega a los reglamentos.

Y lo que sucedió en San Luis Río Colorado fue lo mismo, aplicaron el reglamento, así que no hubo mucho que alegar.

Estaba jugando bien el conjunto de BC, que en su primera salida en el Nacional sufrió una abolladura en la corona, al caer ante la escuadra de la Ciudad de México.

Pero emparejaron las cosas con triunfo a costillas de Sinaloa y en su primera doble cartelera del certamen, batieron a Nuevo León y al anfitrión Sonora Rojo.

Luego superaron a Chihuahua y en el primero de otra doble cartelera, vencieron a Coahuila y estaban ganando a Tamaulipas, ante quienes finalmente cayeron por fore feit.

En ese partido ante Tamaulipas se enteraron los peloteros de BC de la decisión en contra, por lo que decidieron ya no continuar y abandonar el terreno, lo que nunca habíamos visto en un nacional y eso que fuimos a varios, cuando Apolinar Reyes Vega, Miguel Ángel Téllez y Ramón Inzunza Ramos eran presidentes de la Asociación Estatal.

Habrá que estar atentos a lo que hará el paladín en contra de quien o quienes cometieron el error de llevar a Peralta al Nacional, sabiendo que estaba “pasado” de edad.

En la edición 2018 del estatal de Primera Fuerza, un grupo de peloteros se negaron a jugar para Tijuana Municipal y se enfundaron en la franela de Tijuana Amateur Juvenil, a la postre campeones del evento.

Patrocinadores del circuito azul pedían sanciones para estos jugadores, que fueron perdonados por el paladín, por el hecho de haber sido parte del equipo campeón nacional.

Esta vez no hubo título y alguien deberá pagar por la forma en que fue eliminado el seleccionado de Baja California, cuando se enfilaba una vez más a la final.

La corona del Nacional la disputaron los equipos de Chihuahua y Sinaloa, mientras que Tamaulipas y Nuevo León pelearon por el tercer puesto de la justa.

Los Apuntes ya no tienen más espacio y hasta aquí llegan…por hoy.