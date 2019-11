Se están viendo lentos

21 deportes fueron descartados del programa de competencia de los Juegos Nacionales Conade 2020, que sustituye a lo que fuera la máxima fiesta del deporte infantil y juvenil de México, la Olimpiada Nacional.

Quedan fuera del marco de la ON, pero no inactivos, ya que las federaciones deportivas tendrán que hacer los eventos nacionales, con un proceso muy parecido, por no decir que igual.

Pero del proceso clasificatorio, al menos nosotros, no nos hemos enterado que haya actividad en la región.

De acuerdo a los tiempos, tienen que realizar la etapa municipal hasta antes del 30 de noviembre, plazo que está a punto de cumplirse.

En los dos meses siguientes, diciembre y enero, deben llevarse a cabo las eliminatorias estatales, en fechas que determinen las asociaciones correspondientes.

Algunas federaciones tienen eventos clasificatorios, antes de llegar a la final nacional.

Los deportes que ya no estarán más en ON, ahora Juegos Nacionales Conade, son: ajedrez, basquetbol, básquetbol 3x3, béisbol, charrería, fútbol asociación, el de cancha grande, handball y hockey sobre pasto.

También polo acuático, rugby 7, softbol, voleibol, voleibol de playa, ciclismo, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín, hockey in line, polo acuático, tiro deportivo fuego y vela.

De los deportes excluidos hay varios en los que Baja California es potencia a nivel nacional, como softbol, voleibol de sala y gimnasia artística, en la que México estará representada en los Juegos Olímpicos por dos bajacalifornianos, Alexa Moreno, de Mexicali y Daniel Corral, de Ensenada, surgidos precisamente del proceso de Olimpiada Nacional.

Muchos títulos nacionales conquistaron los representantes de BC en la pelota blanda, varonil y femenil, no se diga del voleibol de sala, que en varias ediciones arrasó con las medallas, hombres y mujeres.

Incongruente nos parece que Conade quite del calendario al béisbol y que el Gobierno Federal tenga una oficina que se encarga exclusivamente de la promoción del rey de los deportes.

El béisbol consiguió el pase para estar en Tokio, en el 2020, lo mismo que el softbol femenil.

Aunque posiblemente esto no sea de relevancia para las autoridades deportivas mexicanas, ya que el béisbol irá con jugadores profesionales y el softbol lo hará con una base de peloteras que han hecho su carrera en Estados Unidos.

Las asociaciones estatales, durante los últimos años, casi 20, se acostumbraron a que sus selectivos los organizara el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California y que sus presidentes únicamente “avalaran” las competencias.

Han cambiado las cosas, las asociaciones deben apretar tuercas a sus ligas, si es que las tienen y que los equipos que lleguen a los estatales lo hagan bien documentados, de acuerdo a las edades.

Y deben tener mucho cuidado en las edades que se contemplan, diferentes en varias disciplinas.

Aunque posiblemente no le pongan el mismo entusiasmo, pues se acabaron los viajes a las sedes nacionales, pues regularmente los presidentes de asociación eran los delegados.

Seguramente que estos Nacionales de Federación y los Juegos Nacionales Conade serán un experimento de seis años y que al concluir la presente administración federal, la que llegue cambiará nuevamente todo.

Así se estila en México, los que llegan no quieren saber nada del trabajo de sus antecesores, haya sido bueno o malo, quieren innovar, aunque sea una copia de lo ya realizado.

No tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy.