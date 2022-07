Se enferma Gastelum

Juan Manuel Gastélum Buenrostro, controvertido ex alcalde de Tijuana, sufrió un infarto cardíaco el domingo por la tarde y se encuentra delicado de salud.

Su hijo, del mismo nombre, a través de redes sociales, informó que gracias a la rápida intervención su mamá, logró que los paramédicos llegarán a tiempo y lo estabilizaran.

“Ahora mi padre se encuentra en la unidad de cuidados intensivos bajo condición médica estable, pero muy delicada.

“Nos informan que por el momento el daño es a su corazón sin afectar algún otro órgano vital y que las próximas 48 horas son muy importante para tener más información en cuanto al seguimiento puntual de su salud”, expresó Juan Manuel Gastélum hijo. Además, agregó que su papá está luchando por su salud y su familia está apoyándolo en todo momento.

ENFRENTA A QUEJOSOS

Comentan que la falta del llamado oficio político de la alcaldesa de Rosarito,

Araceli Brown Figueredo, se acentúa cuando tiene que enfrentar a grupos de ciudadanos que se inconforman por algo, llámese taxistas, residentes de cualquier colonia o animalistas.

Lo más reciente es la confrontación que sostuvo con rescatistas de animales, quienes se manifestaron el pasado domingo, exigiendo el cese de la matanza de perros, que son levantados de las calles y llevados a la perrera municipal.

Los quejosos se presentaron en el Palacio Municipal cartulinas en mano, donde alertaban sobre esta práctica que desde hace semanas se realiza en Rosarito, primero se indicó que se trataba de un operativo, encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y secundado por la Dirección de Salud, después se intentó justificar, indicando que eran “denuncias ciudadanas”, las que se atendían por perros deambulando en las calles.

Brown Figueredo, muy a su estilo, y lejos de buscar un punto de conciliación se enfrascó en dimes y diretes con los animalistas, sin que se llegara a ningún acuerdo pues la Alcaldesa optó por la retirada antes de comprometerse a realizar alguna acción que solucione aunque sea a medias el problema.

Pero esto no es nuevo, la misma receta aplicó cuando residentes de la colonia Lomas del Coronado, se quejaron por no haber sido consultados para la habilitación de un velatorio en su colonia. De nada sirvieron las quejas y dudas expresadas, además de pelear con los quejosos, lo más que hizo fue pedir a los asistentes que levantaran la mano para que aprobaran la obra, pero dicen que llevó acarreados de otras colonias que no tienen nada que ver con el conflicto.

A los taxistas también les aplicó la receta, pues mientras los choferes de la línea metropolitana pedían que no hubiera preferencias durante el evento internacional de volibol playero realizado en el mes de marzo en esta localidad, su respuesta, claro después de pelearse con ellos, fue retirarse argumentando que le estaban faltando al respecto y lo mismo hizo con los animalistas, a quienes tachó como personas agresivas.

Lo malo de todo esto es que no hubo acuerdos, por lo que los perros que son capturados y llevados al Centro de Control Canino incluso por los policías que en lugar de perseguir delincuentes se dedican a corretear perros, llegan al lugar con una sentencia de muerte, pues la “justificación” es que no tienen cómo cuidarlos y alimentarlos.

El asunto ya está alertando a algunas antenas, pues no hay que olvidar que existe una ley de protección animal.