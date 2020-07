Se descarta el ‘Titi’

Uno de los personajes que tal parece que ya se bajaron del tren por la Gubernatura, a pesar de que sonaba fuertemente, es el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández.

Y es que semanas atrás, el “Titi”, como le dicen sus amigos, parecía que andaba encampañado, pues se le veía hasta entregando despensas, por lo cual mucho empezó a sonar que era uno de los apadrinados para las próximas elecciones.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas, dijo que el trabajo del fiscal es por cinco años, por lo que se descartó, al menos para las próximas elecciones.

“No está en mis planes, no tengo un proyecto de esa naturaleza, nunca me he dedicado a la política.

“Yo ya estoy descartado desde siempre”, expresó ante la insistencia de los reporteros.

Ley Olimpia en BC

Baja California forma parte los estados en México ya que ya aprobaron una ley que sancionará penalmente la ciberviolencia y la difusión de imágenes eróticas o pornográficas sin el consentimiento de quien aparezca en ellas, luego de que en votación unánime fuera aprobada por los 25 diputados de la XXIII Legislatura.

Fue 25 de junio cuando también por unanimidad se aprobó en la comisión de justicia dicha ley, por lo que prácticamente una semana después fue votada por los legisladores.

La también llamada “Ley Olimpia” tendrá penas de 35 a 70 años de prisión a quien cometa un feminicidio, así como una pena de prisión a quien divulgue imágenes eróticas o pornográficas sin el consentimiento de quien aparezca en ellas, así como quien busque sacar provecho económico o sexual por esto.

Si bien la ley aprobada se da principalmente por la violencia que sufre la mujer, esta también es aplicable en la defensa de todos los ciudadanos.

Por cierto, los diputados felicitaron a la legisladora Miriam Cano quien fue una de las promoventes para que dicha ley avanzara en Baja California.

Sin decisión

Los consejeros de la Judicatura del Estado se aventaron varias horas en decidir qué hacer para reactivar la justicia bajacaliforniana, paralizada por la contingencia sanitaria desde el 17 de marzo pasado, quizá la suspensión de actividades más larga en la historia del Poder Judicial del Estado.

Desde mediados de marzo únicamente están abiertos los Juzgados Penales y los del Sistema de Justicia Penal Oral, así como unas guardias en los juzgados familiares para las demandas de pensión alimenticia.

Tras tres meses y medio paralizada la justicia, grupos de abogados en Tijuana, Mexicali y Ensenada exigieron la apertura de los juzgados, porque ya hay desesperación puesto que si no hay asuntos no hay pago.

Ante este desolador panorama, el Consejo de la Judicatura, encabezado por el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, tomó una curiosa y polémica decisión: Abrir solo los Juzgados en Ensenada a partir del 6 de julio, mientras que en Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito y San Quintín, será hasta que las autoridades de salud, en base al semáforo epidemiológico, den el banderazo.

Hay quienes señalan que los consejeros de la Judicatura decidieron abrir solo en Ensenada porque “se acalambraron”, ya que una conocida abogada de la Cenicienta del Pacífico pidió la destitución del Consejo, integrado por Ortiz Morales, Columba Imelda Amador Guillén, Sonia Mireya Beltrán Almada, Luis Javier Baleón Zambrano, Dora Iliana García Angulo, Francisco Javier Mercado Flores y César Holguín Angulo.

Claro que eso es lo que se comenta entre los abogados. Pero lo cierto es que los Juzgados abrirán solo en Ensenada.

La apertura en los otros municipios es incierta, puesto que el semáforo epidemiológico puede variar quizá la próxima semana o en dos o tres.

Pero por el momento los abogados están sin chamba, miles de casos en la Entidad están paralizados y sin querer queriendo la justicia descansa.