Se defiende Ayala

Al Presidente Municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, no le parecieron correctas las declaraciones del diputado federal, Isaías Bertín, secretario de la Comisión de Seguridad en el Congreso de la Unión, quien recientemente señaló que el Gobierno Municipal de Ensenada se ve rebasado en materia de seguridad, esto a raíz de la ola de homicidios que se han vivido en los últimos días.

Ayala Robles no dudó en responderle a través de una transmisión en su página de Facebook. “Hay quienes no conectan la Lengua con el Cerebro, tal es el caso del diputado federal Isaías Bertín, hizo campaña conmigo, caminamos juntos, representa la misma visión y es del mismo partido, pero ahora declara en contra del gobierno municipal, pero sin tener datos fidedignos a la mano”.

Armando Ayala consideró que los representantes populares necesitan estar vinculados con la autoridades federales, estatales y municipales para que conozcan las acciones y resultados que se están teniendo.

“De Isaías Bertín me extraña que declare que necesita el Ayuntamiento abordar el tema de seguridad con seriedad, cuando él tiene a uno de sus representados en la mesa de seguridad que hacemos todos los días, si no le informa, si no sabe, entonces creo que es tiempo de cambiar al encargado de las mesas de seguridad federal, a su gente”, insistió el alcalde. Además, Ayala criticó el lujoso estilo de vida del diputado, ya que hace una semana se difundieron unas fotografías en las que viajaba en helicóptero y portaba lujosas prendas en compañía de su pareja. “Claro que la seguridad la tomamos con seriedad, yo no veo a Edgar (vocero de la policía), ande en helicópteros privados o jets o muy ostentoso y si tuvieras tus buenas cositas te íbamos a decir que vendieras algo a ver si compramos una patrulla para reforzar la seguridad”, comentó.

ENCABEZARÁ EL CAMPESTRE

Ricardo Charro Martínez fue electo como nuevo presidente del Club Campestre de Tijuana, para relevar a Gastón Toledo.

De acuerdo a su perfil, Charro Martínez es director general de Restaurantes Ricardo´s y Cocina Industrial, es de Tijuana y estudió en Cetys Universidad.

Ayer recibió muchas felicitaciones por su nombramiento, luego de un periodo de incertidumbre para los miembros.

Cabe recordar que el gobierno estatal anterior buscó privatizar el Club Campestre, algo que causó mucha controversia y conflicto legal, aunque al final, no pasó nada, el Club continúa operando normal.

BAJA DE CASOS

La desaceleración de los casos activos de Covid-19 ha empezado a darse de manera acelerada, por lo que los sectores productivos han empezado a ver con buenos ojos la situación.

Hay que recordar que el sector restaurantero señaló que con la modificación en los aforos, la situación se complicaba para ellos debido a que no les daban los números para mantener a todo su personal.

Hace apenas algunos días, los casos activos superaban los 10 mil, mientras que al día de ayer, la cifra era inferior a los 4 mil activos.

Por lo pronto la autoridad de salud, encabezada por Adrián Medina Amarillas hizo el llamado a no descuidarse ya que pudiera darse un aumento, pero de entrada, el que se adelante el descenso de casos es una buena señal en Baja California.