Se busca representante

Los que andan buscando hasta por debajo de las piedras a quien represente a los ciudadanos en temas de seguridad pública, son los empresarios de Rosarito, esto luego de que Eduardo Castro Jiménez renunciara a la presidencia del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de la localidad hace algunas semanas.

Castro Jiménez estuvo más de 7 años al frente de este organismo que sin duda se ha quedado corto al levantar la voz para exigir seguridad y reflejar el sentir ciudadano, al menos en Rosarito.

Por eso la búsqueda de un nuevo representante no será tarea sencilla, considerando que en esta comunidad la inseguridad y la falta de justicia se han convertido en el pan nuestro de cada día.

Por el momento, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se lanzará una convocatoria para que los grupos organizados hagan sus propuestas, lo malo es que parece ser que no hay muchos valientes que quieran convertirse en la voz ciudadana de un tema tan sensible, que afecta a muchos rosaritenses de manera directa, a diario.

Por lo pronto, ojalá que el presidente estatal de este consejo, Juan Manuel Hernández Niebla, eche un ojo en la materia para alzar la voz por la gente de Rosarito.

Albergue

Parece que las autoridades federales por fin se acercaron al Mexicali para ver qué se requiere para instalar el Albergue Federal en la calle 11, dedicado a migrantes retornados por las autoridades estadounidenses.

Hay que recordar que desde el año pasado se anunció la construcción de un albergue en Mexicali por acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, pero hasta el momento no se ha logrado ver los avances, solo que cerraron un edificio donde anteriormente se encontraba un gimnasio.

Todavía no se sabe cuándo se abrirá dicho albergue que, aunque las autoridades insisten que no se necesita, se tiene que aperturar debido al convenio firmado con el gobierno de Donald Trump para que no se aplicaran impuestos a los productos mexicanos de exportación.

Según comentó la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, las autoridades ya se acercaron con el Municipio para ver lo concerniente al lugar, lo cual incluye un pago de deuda de impuesto predial por casi 2 millones de pesos, el cual haría el dueño del predio ubicado en calle 11.

Cuando se abra el refugio se habrá cumplido con lo dispuesto por el Gobierno federal en Baja California, puesto que en Tijuana ya se encuentra uno trabajando, atendiendo entre 90 y 100 personas, quienes no han generado problemas comentan las autoridades.

Informe de la Fiscalía

Después de posponer por tres semanas su tradicional conferencia en la que se anuncian los resultados, el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, decidió tener su presentación en Mexicali.

Si bien la Fiscalía General atiende los casos de todo el Estado, el “Titi” Ruiz mantuvo en espera a los medios por casi un mes, después de que no se anunciaron los resultados en las detenciones de los presuntos responsables de feminicidios registrados en el mes de febrero.

Tampoco se dieron a conocer las acciones para combatir los múltiples casos de robo con violencia.

De hecho, en las ocasiones en que fue cuestionado, durante diferentes eventos públicos, el fiscal general anunció que los detalles de los casos más relevantes se darían en una conferencia en las instalaciones del World Trade Center.

Sin embargo, de último momento Ruiz Hernández optó por llevarse la presentación a Mexicali.

Es una buena idea la de tener una conferencia mensual, sin embargo, hay casos inmediatos de los cuales la ciudadanía pide respuesta.