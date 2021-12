Se busca culpable del lockout de MLB

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Poncio el Piloto, era quien llevaba en su avión a Jesús a todas partes”… Catalina, la aeromoza.-O-O-O-O

Errar es de humanos.- Como todos los años, Topps lanzó las barajitas acerca de la Serie Mundial. Lo inusual es que aparecieron con dos tremendos errores. Que el mánager de los Bravos fue Dusty Baker, en vez del real, Brian Snitker; y que el Clásico fue de cinco juegos, cuando fue de seis. Topps publicó una disculpa, y está recogiendo las barajitas erradas para poner a la venta otras, ya corregidas…

El equipazo 2022.- Los Mets fueron el equipo que mejor aprovechó los días antes del cese de actividades. No solo firmaron el mayor contrato al ganador de tres Cy Young, Max Scherzer, 43 millones 333 mil 333 dólares, por cada una de tres temporadas, sino que también contrataron a Eduardo Escobar, Mark Canha y Starling Marte. La rotación, de Citi Field se ve imponente, con Jacob deGrom… Multistrikeouts Siglo XXI.- Desde el año 2000, el lanzador que más strikeouts ha logrado en una temporada, ha sido Gerrit (Nat King) Cole, con los Astros de 2019, fueron 326. Y dos dejaron en cada una de siete campañas, a 250 o más bateadores con la K al hombro, Scherzer y deGrom. El cubano José Fernández (Marlins), llegó a 253 en 2016; el merideño Johán Santana (Twins), 265 en 2004; y el dominicano Pedro Martínez (Medias Rojas), 280 en 2000… Escandalosas aspiraciones.- El shortstop boricua de Ponce, Carlos Correa, y sus agentes, “WME Baseball”, han armado tremendo escándalo, pero no por la calidad del joven en el campo, sino solo por aspirar contrato por 340 millones de dólares, para 10 años. Los Tigres les ofrecieron 275 millones, pero, por supuesto, antes de firmar a otro boricua, pero de Bayamón y con 29 años de edad, Javier Báez, para seis años, por 140 millones. Si Carlos, de 27 años, hubiera logrado tales espacios informativos por sus habilidades como shortstop, ya estaría firmado. Pero no es superestrella, es un modesto infielder con pretensiones de Ernie Banks…

Carta de Manfred.- El comisionado Rob Manfred, dice en su carta a los fanáticos…: "No obstante los mejores esfuerzos de Major League Baseball, por llegar a un acuerdo con la Major League Baseball Players Association, nos hemos visto forzados a declarar el lockout"… O sea, "yo no fui". Y también "yo no fui" dicen los peloteros. O sea he llegado a la conclusión de que el causante de este paro he sido yo…

