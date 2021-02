Scouts no firman por esas calles

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “No basta con conocer las Reglas del beisbol, también necesitamos comprender su filosofía”… Juan Loayza.-o-o-oHoy, es Día del Correo, y mañana miércoles también. ¿Informaste desde dónde me escribes?

Héctor Marcano, de Adelaide Australia, pregunta: “¿Cómo descubrieron que Pete Rose apostaba en juegos de beisbol. Increíble que en los Estados Unidos perdonen a asesinos y salgan de la cárcel, y a Pete no puedan perdonarlo, por mucho menos que matar a alguien. ¡Viva Pete Rose por siempre!; era un placer verlo jugar”. Amigo Jeity: Pete jamás ocultó que fuera apostador. Apostaba en todo, “a que va a llover esta tarde”, “a que la placa del primer carro que pase termina en número par”. Tampoco ocultó que apostara en el béisbol, pero siempre a que su equipo ganaría.

Richard Araujo, insigne periodista y gran amigo, de Ponce, Puerto Rico, sugiere, tras las nuevas Reglas: “Entonces, se acerca la hora de organizar una Liga de beisbol genuino; y comenzar a llamar a la actual como “Major Fantasy Baseball” o “MFB”.

José L. Cevallos P. de Mazatlán, consulta: “Sin corredor alguno en base y el bateador con tres bolas, lanzan wild pitch. Le pelota va a zona de bola muerta. ¿Le corresponde la segunda al bateador?”

Amigo Pepe: Cuando la bola queda muerta, le corresponde una base. Como él estaba en home, solo hasta primera, no obstante el wild pitch. Así me lo dictó mi amigo, el jerarca de los umpires del Caribe, Juan Loayza. Manuel Moreno, de Camurí Grande, pregunta: “¿Es cierto, como he leído, que Jackie Róbinson no fue el primer negro en Grandes Ligas en 1947, sino Moses Fleetwoot Walker en 1884?”.

Amigo Manolo: No muchos afirman que Róbinson fuera “el primer negro en Grandes Ligas”, sino el primero en el Siglo XX. La historia de Moses es auténtica. Y ahora han aparecido casos anteriores.

Jorge A. Taborda P. de Barquisimeto, pregunta: "¿Conoce prospectos que han sido descubiertos en las calles por scouts, y que han sido grandes jugadores sin haber pasado por Academias?... ¿Es permitido en los eventos cazatalentos darle la oportunidad a un muchacho que está mirando desde las gradas con su guante viejo?". Amigo Yoyo: Los scouts no andan buscando prospectos por las calles, sino en high schools, en competencias internacionales, en las Academias y en los try outs, en los cuales puede participar todo el que quiera.