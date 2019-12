Salvar al mundo

Dedico esta columna a mis nietos:

Diana, Diego, Mariana, Esteban y Natalia y mi sobrina-nieta Vidia.

De ellos es el futuro…

Greta Thunberg, joven sueca de 16 años, ha puesto a pensar a todos en la inminencia de una catástrofe mundial, si no se detiene el proceso de calentamiento global. Con admirable valentía enfrentó al mendaz presidente

Trump y al conservador presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien le llamó “mocosa”, a la que no había que hacerle caso, por sus críticas por la muerte de indígenas en la Amazonia. Greta, con gran poder de comunicación, movió más conciencias en el mundo, que los expertos en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2019, que terminó el 13 de diciembre en Madrid, España, sin llegar a acuerdos trascendentes, Pues solo 84 de los 200 países asistentes, se comprometieron a presentar programas de control de emisiones contaminantes. Estados Unidos, China, India y Rusia, que unidos suman el 55 % de las emisiones contaminantes, no aceptaron el acuerdo. Además, la revista Time, nominó a Greta “Personaje del Año”, provocando el berrinche de Trump, pues él ambiciona tal nominación. El mensaje de Greta es importantísimo en estos tiempos y pone de manifiesto la posibilidad de que sean las nuevas generaciones las que, luchen por mejorar la vida en este planeta que tan mal hemos dejado la presenta y anteriores generaciones. Creemos que la educación y promoción cultural pueden ayudar a la humanidad a tomar conciencia de los problemas de nuestra existencia, acabar con la violencia y explotación de seres y la naturaleza. Los que vivimos la mayor parte de nuestra vida en el siglo pasado, vemos cómo ahora hay muchas posibilidades de desarrollo a pesar de todo. Por eso apostamos por la, cultura: Veamos: en pleno diciembre, La secretaría de Cultura de Baja California, realiza una gran e importante exposición en el CEART-Tijuana. IMAC, trabaja intensamente en sus casas de cultura con actividades y exposiciones y el CECUT, tiene prácticamente llena la agenda de actividades decembrinas. El Ayuntamiento realizó una gran fiesta navideña en el Parque Morelos. FRONTERA, no sóoo denuncia la pobreza y el frío en que viven muchas familias humildes, sino que realiza el tradicional “Cobertón Navideño”.

Felicitaciones:

A Victoria Pennock, quien ganó el certamen internacional “Mrs (señora) Worldwide Organisation” en Singapur. Esta no es columna de sociales, pero tomo nota, pues Victoria es hija de la inolvidable maestra Norma Pennock (qepd) quien me dio clases en la Maestría en la Ibero y fue colaboradora de FRONTERA. Al Historiador Gabriel Rivera, por los grandes éxitos obtenidos durante el año y a Moisés Fco. López Smith, quien hizo público el hallazgo de cientos de fósiles de más de dos millones de años de antigüedad en una zona urbana de Tijuana. También, a nombre de mi familia y el mío, deseo a todos ¡Feliz Navidad!

* El autor es catedrático de la Universidad de Tijuana, Cronista de la ciudad.