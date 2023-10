Tratamos de que octubre sea el mes de la salud mental. No podemos reflexionar sobre ello sin definirlo. Hay pomposas definiciones de salud mental, pero en la realidad de la clínica la consideramos como la ausencia de trastornos mentales, ya no se les llama enfermedades para disminuir el estigma. Los trastornos mentales son algo mucho más complejo e intrincado que las dos clasificaciones actuales. Quisiéramos pensar que son consecuencia de la historia del paciente, traumas, abusos, abandonos, poco afecto, etcétera. Claro que la infancia es destino, pero no es el determinante mayor, el tiempo nos va demostrando que son los genes los responsables. Los eventos de la vida pueden precipitar una fragilidad genética que quizá no se hubiera manifestado sin el evento. Para los psiquiatras es común recibir pacientes con meses y años de terapia en búsqueda de la resolución de inventos como el niño interno, constelaciones y otras hipótesis causales que pasan por alto la dimensión biológica, máxime la genética. En muchos trastornos es raro no encontrar un familiar cercano con otro trastorno o el mismo, los trastornos de ansiedad y el trastorno por déficit de atención son dos buenos ejemplos. Cuesta trabajo aceptar que hasta mucho de nuestra personalidad y forma de manejar el afecto viene ya determinado desde el nacimiento,es una afrenta al amor propio humano. Los trastornos dela personalidad son nuestro dolor de cabeza, son de difíciltratamiento, necesitan tanta psicología como psiquiatría.Algunos son imposibles de controlar, el psicópata y el narcisista son buenos ejemplos, el psicópata se jactará de sudiagnóstico, el narcisista lo negará. La salud mental frecuentemente se altera en el área del afecto con depresiónsiendo una enfermedad terrible, es difícil de comprenderya que nos proyectamos al pensar en nuestros breves momentos depresivos. Es una experiencia común en algúnmomento de la vida, no confundir con el genuino duelo ante la pérdida. La desesperanza y falta de sentido de la vidaes su parte más dolorosa y peligrosa, el fantasma suicidasuele rondar en las crisis mayores graves. El trastorno bipolar se identifica cada vez con más claridad en todo suespectro, la depresión es el gran común denominador, essu momento más peligroso y duradero. La depresión suele ir acompañada de otro trastorno, puede ser de ansiedad,de la personalidad y otros. La salud mental se cultiva conbienestar material y afectivo, pero hasta en las mejoresfamilias se manifiestan los trastornos. A veces salta generaciones para manifestarse, como en la esquizofrenia.Enfrentamos dilemas muy complejos como la condicióntransgénero, hoy es casi una ofensa sugerir algún trastorno allí. Escribiré más de salud mental este mes. Dos de octubre no se olvida. *- El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.