Sábado de Gloria… día de puras frases

-o-o-o“Ríe payaso, ríe, aunque te cueste la vida”… Anónimo.“Ríe, como si nunca hubieras llorado… Lucha, como si nunca hubieras perdido… Ama, como si nunca te hubieran herido… Y vive, como si no hubiera mañana”… Postales Cristianas.

“El humorista es el mejor tipo del mundo, toda su mala intención la expresa en lo que dice y escribe”… Miguel Otero Silva.“El humorismo es una permanente falta de respeto”… Morrocofín.“Hacer reír es más difícil que hacer llorar. Pero, por hacer llorar pagan más”… Carevaca Martínez.“Si tratas de hacer humor sin ser atrevido, entonces no haces humor”… Miguel Otero Silva.“Es bueno que cuando vayas a hacer el humor, no te confundas y hagas el amor”… Miguel Otero Silva.“Uno se casa por falta de juicio… Se divorcia por falta de paciencia… Y se vuelve a casar por falta de memoria”… Joey Adams.“Jamás me casaría con un sepulturero. Lo único que quieren es el cuerpo de uno”… Madona.“No quiero asegurar que ella se casó por interés en el dinero, pero la ceremonia la ofició su contabilista”… La Pimpi.“El mayor deseo de él era ser su esposo… El mayor deseo de ella era ser su viuda”… La Pimpi.“Vladimir Putín va a elevar a Pete Rose al Hall de la Fama de Moscú”… Dick Secades.“La Iglesia Católica ofrece servicios modernos…: Misa por Telemisa, confesiones por celular, hostias a domicilio tipo pizzas, bautizos por redes sociales”… Joseph McKadew.“OSNI son las iniciales de Objeto Sexual No Identificado”… Anónimo.Con tu mirada serena me has robado el corazón.

Y aunque me robes el alma no te llamaría ladrón… La Pimpi.“Se ha comprobado que el amor no existe… Por eso, hagamos, pues, es amor”… Rafael León Pérez.“Ojo por ojo… Y la humanidad quedará ciega”… Mahatma Gandhi.“El beisbol es una adivinanza. Nadie sabe lo que ocurrirá cuando la pelota sale de la mano del pitcher”… Johán Santana.“Como mi tía observaba que su esposo estaba muy feliz, contrató un detective privado para que que averiguara por qué”... La Pimpi.“No me gustan los helados si no están bien fríos”... Yogi Berra.“Me parece bien que haya mujeres astronautas... pero, por favor, no las dejen tratar de estacionar”... Joey Adams.“Un astronauta le dió la vuelta al mundo en 15 minutos, y yo me demoré una hora tratando de conseguir dónde estacionar en Nueva York… La Pimpi.Gracias

a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.Lee el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” en internet, por “el deporte vuelve a unirnos”.