SS semidesnudos y Jeter muy enojado

-o-o-o-oLa Pregunta de la Semana…: Shohei Ohtani resulta sensacional por tres detalles. 1) Es japonés, 2) es tremendo lanzador y 3) es tremendo bateador. Pero, ¿cuál es el nombre de la ciudad donde él nació?

La respuesta…: Oshü, Iwate.

Jeter disgustadísimo. En una composición fotográfica de ESPN, aparecen cuatro shortstops sin camisas, Edgar Rentería, Rey Ordóñez, Alex Rodríguez y Derek Jeter. Y en el estudio, a un lado, se veía A-Rod muy sonriente y Jeter muy serio.

El titular: “Derek Jeter gets ambushed with infamous photo on ‘Kay-Rod’ broadcast”.

A Jeter lo llevaron para entrevistarlo, le anunciaron que mostrarían esa foto y respondió que entonces sería la última vez que asistiría a algo de ESPN.

Y sí, se fue visiblemente enojado. E ignoran por qué al capitán le disgustan esos desnudos.

Enguerrillado en Oakland. El maracayero de 33 años, Elvis Andrus, enguerrillado en el clubhouse de los Atléticos. Exige más apariciones. El mánager, Mark Kotsay, está dando en los últimos días, mayores oportunidades al jovencito, de 23 años, Nick Allen. Dijo Elvis: “Todos saben que soy un bigleaguer de juego diario”.

El veterano shortstop tiene una cláusula en el contrato, que le produciría automáticamente, extensión por 15 millones de dólares, si aparece en el home 550 veces en esta temporada. Ya lleva 382, pero batea para 236, siete jonrones, 28 impulsadas.

-o-o-o“El secreto para tener éxito como mánager es mantener a los 12 peloteros que te odian, lejos de los 13 aún indecisos”… Casey Stengel.

-o-o-oLerense lesionado. El lanzador derecho y barquisimetano, Carlos Carrasco (Mets), de 35 años, fue sometido a examen con resonancia magnética, que reveló lesión en el costado izquierdo. Esperan pueda volver a lanzar en no más de cuatro semanas.

Shortstop Yankee. El mánager de los Yankees, Aaron Boone, pidió a sus scouts observar con especial interés el shortstop guarenero, Oswaldo Cabrera, de 23 años y ya con seis temporadas en las menores, más promedio de 263, 60 jonrones, 303 remolcadas y 63 robos en 93 intentos. Se ha repuesto de lesión en un hombro.

-o-o-o“Fuí el strikeout tres mil de Bob Gibson y también el strikeout tres mil por Nolan Ryan. Eso se llama estar en el sitio correcto a la hora correcta”… Cesarín Gerónimo.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

