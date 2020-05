Domingo 24 de mayo de 2022.- El Mundo sigue asombrado por el milagro bajacaliforniano. Como se sabe, hasta ahora pudo completarse el recuento de daños por la pasada pandemia. Inexplicablemente, un pueblito mexicano en Baja California, de nombre La Rumorosa, ubicado al Norte de Sierra de Juárez, casi en la frontera con California, EUA, resultó ser la comunidad humana sin ningún caso de COVID-19.

Las comunidades científicas, culturales, políticas y religiosas, están enviando a sus expertos a averiguar este caso que ya se conoce como RUMOINMUNIDAD. Todo Mundo desea saber su secreto para imitarlo en casos futuros. Médicos, químicos y físicos están ansiosos por tomar muestras de todo tipo a sus escasos 1,900 habitantes. Geólogos buscan analizar el tipo de suelo (sospechan de la cal) y rocas que componen el paisaje rumorocense. Meteorólogos no se explican como con 150 milímetros de precipitación pluvial anual y un clima seco, con nevadas en el invierno y a 1,300 metros sobre el nivel del mar, pudiese contribuir a esta inmunidad.

Un grupo de biólogos de distintas instituciones académicas y de investigación quieren muestrear la flora y la fauna silvestres del lugar. Sospechan que un murciélago serrano endémico esté contribuyendo a inmunizar a sus pobladores. También de una víbora de cascabel que ha mordido a varios rurales que viven en el poblado sin consecuencia. Arqueólogos y antropólogos están haciendo acopio bibliográfico para acudir al “lugar del milagro”, como también se le conoce.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha dado a conocer en conferencia de prensa internacional, que se tiene evidencia que en el pasado prehistórico, el lugar fue por milenios un sitio de reunión, ¿inmunizadora? de varios grupos humanos de los cuales quizá descienda la etnia kumiai, pero que intercambiaban objetos y cultura inmaterial con los cucapá del Río Colorado. Que está comprobado que la pintura rupestre conocida como El Diablito en el Museo de Sitio, el Vallecito, es una síntesis de conocimiento avanzado sobre astronomía. Y que quizá se llevaban a cabo rituales de inmunidad.

Políticamente, el ex presidente Trump asegura que el milagro se debe a su MURO y varias sectas religiosas pretenden apuntarse como responsables del milagro. Pero hasta ahora, nadie ha pensado en que opinan de todo esto los propios rumorocenses. Entrevistados por la vía telefónica, pues no aceptan una plática cara a cara, ellos opinan que no dejarán que forasteros lleven virus y bacterias. Que lo único que los hace diferentes al resto, es que siempre han vivido en sana distancia, sus casas están muy separadas entre sí, totalmente lo opuesto a los llamados conceptos de vecindad, cuartería y “pichonavit”. Para ellos nada es urgente. Que gustan de fiestas caseras cotidianamente pero prevalece la sana distancia después. Que respiran a diario aire puro y perfumado con la trementina de los piñoneros y carecen de centros comerciales, cines, teatros, estadios y otras aglomeraciones. ¡Salud, don Chema Mendoza! Ecológico lector, imaginaciones de un viejo romántico.

*- El autor es investigador ambiental independiente