Rotación de M. Rojas optimismo en Boston

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-

“Un amor ‘¡de película!’ dura solamente dos horas”… La Pimpi.

-o-o-o-o-

** Los Phillies, fundados en 1883, han ganado dos Series Mundiales, 1980 a los Royals en seis juegos, y en 2008, en cinco fechas a los Rays. Ahora el nuevo propietario en Philadelphia, el hombre de negocios, John Middleton, cuya fortuna es de tres mil 400 millones de dólares, quiere un equipo que gane seguido, por lo que llevó a sus oficinas a Dave Dombrowski como presidente, y le dijo…: “Lo he contratado porque Ud. es una de las dos fuerzas necesarias para ganar. La otra es mi chequera”… ** Lluvia de tarjetas Navideñas. Interesante y emocionante cómo subsisten, aún en esta era de tanta tecnología comunicacional. Tengo las de los 30 equipos de las Mayores, 41 de las menores y la del Hall de la Fama, con mensaje de puño y letra y firmado por su Presidente, Tim Mead… ** En Fenway Park están muy entusiasmados por cómo van la labores para armar la rotación. Los zurdos, Eduardo Rodríguez, nativo de Valencia, y Chris Sale, se recuperan de sus lesiones, y estarán al 100% al comenzar los entrenamientos. Nate Eovaldi, Nick Pivetta y Tanner Houck completarán el grupo, y para emergencias, el maracayero Bryan Mata y Connor Seabold. No obstante, me dijo el mánager, Alex Cora, que buscan otro abridor en el mercado…

** Por ejemplo, ejecutivos de los Medias Rojas hablan con Rachel Luba, agente del mejor pitcher agente libre del momento, Trevor Bauer, quien cumplirá sus 30 el 17 de enero. Ha lanzado en nueve temporadas, para record de 75-64, 3.90, y ha cobrado en su carrera, 47 millones 248 mil 332 dólares. Incluídos 17 millones 500 mil de los Rojos este año. Rachel dice esperar 150 millones por cinco campañas, a 30 millones por año, y que los Gigantes están por aceptar eso… ¡Vaya usted a saber!...

-o-o-o-o-

“Vale la pena vender los errores, ya que los errores se pagan muy caros”… Show de Carlucho.-

-o-o-o-

** Blanca, la aporreada esposa Omar de Omar Vizquel y sus abogados, esperan que haya sentencia en su caso de violencia doméstica, a mediados de enero… ** El catcher Mike Zunino, firmó con los Rays para un año por dos millones. En 2020 bateó para 147… ** La situación pandémica ha convertido en operación cámara lenta la firma de agentes libres. Justificado. Si es que a estas alturas se ignora cuándo se inaugurará la temporada y a cuantos juegos será. Además, el Mítin de Invierno, que se hubiera celebrado por estos días, desapareció… ¡Digo yo, ¿no?...

-o-o-o-o-

“Una persona ha triunfado, si se levanta por la mañana, se acuesta por la noche, y en el ínter hace lo que le gusta”… Bob Dylan.-

