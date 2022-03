Por enésima vez se saltó las trancas e ignoró la vía diplomática, dejando al canciller Marcelo Ebrard con cara de what?

Pero, no es de extrañar, la diplomacia no le hace ni tantita gracia al peje-presidente López Obrador, quien se precia de ser honesto y sincero valedor.

Y, por medio de una carta, cuyo texto proyectado a gran tamaño no podía leer en una reciente mañanera ni recordar siquiera quizá por la improvisada redacción, con la que le contestó al Parlamento Europeo…

Yo digo que más bien les rezongó y tildó de borregos a los parlamentarios que votaron a favor de la resolución para que “se investigue en forma rápida, exhaustiva, independiente e imparcial” el homicidio de seis periodistas en lo que va del 2022. Asumiendo que no leyeron.

El susodicho -que “todo lo sabe”- aseguró que los 607 votos a favor del resolutivo fueron producto de una maquiavélica consigna urdida por la ultraderecha que quiere encender la mecha para desestabilizar a nuestro país, “recordándoles que ya no somos territorio de conquista”.

Llama la atención que hubo dos votos en contra y 73 abstenciones que sería bueno saber que motivó su conducta: ¿La no injerencia? O el pertenecer a un rebaño de borregos diferente.

¡Ah! No debo pasar por alto que el infalible peje aclaró que tratarlos de borregos no es ningún insulto. ¿No? Pues no le creo, porque figurativamente un borrego es la persona que gregaria y dócilmente se somete a una voluntad ajena… por no referirme al que por tonto es borrego.

Además, “dejó clarísimo” que la muerte de los periodistas se debe a la política neoliberal de los últimos 36 años que tiene como brazo ejecutor el crimen organizado que perturbado asesina periodistas que meten la nariz en donde no les han llamado.

Advirtiéndole al Parlamento Europeo y al mundo entero que aquí: ¡Lo que se le ocurre el peje es la ley!

LA PALABRA DE HOY: REZONGÓN

Conforme a lo que señala la Real Academia Española, rezongar es un concepto que proviene de las onomatopeyas “zung, zong”, que a su vez vienen de zumbar, ruido continuo que resulta enfadoso o muy molesto.

Además de su origen etimológico, el rezongón es el que protesta o reniega. Pero, por lo general, “no por mucho rezongar las cosas van a mejorar”.

DE MI BIBLIOTECA: EL SEÑOR PRESIDENTE

Novela publicada por primera vez en México en 1946, del guatemalteco Miguel Ángel Asturias: escritor, diplomático y ganador del Premio Nobel, quien delinea el estilo literario denominado “Realismo Mágico”, simiente del Boom latinoamericano.El personaje de la novela estuvo inspirado en la presidencia de Manuel Estada Cabrera, quien durante 22 años ostentó el poder, de 1898 a 1920. Pero, más que referirse a la personalidad del dictador, Asturias da significado a la influencia de los dictadores “que transformaron la realidad a su conveniencia”, siendo percibida de distintas formas por la sociedad, tanto para beneficio del poderoso como en perjuicio del pueblo. Máxime si el presidente impone su verdad siendo un soberano rezongón.