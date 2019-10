Revés al paladín

Los años que se avecinan, con el cambio de poderes en Baja California no se auguran muy buenos para el paladín, aferrado a seguir presidiendo la Asociación Estatal de Beisbol de Baja California.

En repetidas ocasiones, cuando ha tenido oportunidad, quien será director del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, ha mencionado que buscará que se den cambios en la pelota del estado 29, que se puede entender que quiere al paladín fuera de la Asociación Estatal, lo que no han logrado o querido otros dirigentes.

Tan fácil que sería removerlo del puesto, sólo aplicando el reglamento de la Federación Mexicana de Beisbol, que en uno de sus artículos menciona que no se puede tener cargo en la Femebe y en asociación estatal, al mismo tiempo.

Pero los presidentes de ligas le tienen pavor al paladín y no se atreven a contradecirlo, so pena de exponerse a un castigo, que dicta a diestra y siniestra, con o sin motivos, siempre amparado en la tan mentada normatividad.

Ya le hicieron ver al paladín que las cosas no serán tan fáciles, como en otros tiempos, ya que aceptaron la participación de un seleccionado de la Asociación de Ligas de Beisbol de Mexicali en la siguiente edición del Campeonato Nacional de Primera Fuerza.

Es la justa que se celebra del 26 de octubre al 2 de noviembre, en San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora, para peloteros de 19 a 39 años.

Según eso, el evento es para asociaciones estatales debidamente constituidas, pero Femebe le dio entrada a la Asociación de Ligas de Beisbol de Mexicali, grupo que integran los circuitos inconformes con la gestión del paladín.

Esta organización también tiene ligas de Ensenada y en algún tiempo también contaron con Tijuana Amateur, que al cambiar de dirigencia, regresó a la asociación estatal.

Esta medida, la participación de ALBM, con el visto bueno de Femebe, es un revés al ego del paladín y pudieran venir otros tropiezos cuando David González Camacho se siente en la silla principal del Inde, la que por 18 años ha ocupado Saúl Castro Verdugo. Quien sabe cómo vayan a registrar a la ALMB en el nacional, pues habrá otro seleccionado de Baja California, el de la normatividad, el federado, estatal que ganaron los Azules de Tijuana Municipal.

Después de la inversión con los Guerreros, en el torneo Mayor de la Liga Municipal y después en el estatal, Richard Guerrero podría quedar fuera del representativo de BC en el nacional.

Ya se había anunciado que la Asociación Estatal armaría el equipo y que designaría al manejador, que buscará refrendar la corona obtenida el año anterior.

Se habla de llevar en el equipo a los peloteros que fueron campeones del 2018 y hasta el mismo cuerpo técnico, que logró acabar con la sequía de más de 20 años sin ganar el cetro.

La dirección de selecciones tiene la labor de formar el equipo y también nombrar al timonel.

Para dirigir al equipo se mencionan los nombres de Humberto Tovalín, manejador campeón del 2018 y Maylo Peña, que no hace mucho estuvo al frente del equipo de nuevos valores en la competencia nacional.

Como ya no tenemos espacio para más Apuntes, hasta aquí los dejaremos…por hoy.