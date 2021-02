Reunión por Golfo de California

El próximo viernes 26 de febrero se llevará a cabo una reunión del Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California en la Ciudad de Mexicali, el cual mantiene el polígono de veda para protección de la vaquita marina.

El grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California fue creado a solicitud del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para dar solución a la problemática en el Alto Golfo de California.

En dicha reunión en la que participarán autoridades federales, estatales y locales tiene como objetivo el iniciar los trabajos técnicos, coordinados con autoridades locales, así como presentar las acciones que se implementarán en el presente año.

Hay que recordar que el alto Golfo de California es el lugar en el que habitan dos especies protegidas y una en serio peligro de extinción.

La Vaquita Marina es el cetáceo que sólo se encuentra en el Mar de Cortés y según especialistas, no existen más de 20 ejemplares, así como la totoaba, pez que es capturado por las supuestas propiedades afrodisiacas de su buche.

Uno de los puntos interesantes, mencionado por las autoridades es que el convenio de colaboración con Sea Shepherd se encuentra en revisión, y el nuevo proyecto establece un objeto más amplio con acciones para la preservación de la vaquita marina y la totoaba, pero define las limitaciones de la actuación de la organización.

Hay que recordar que el pasado 31 de diciembre, una lancha de pescadores y una embarcación de Sea Shepherd se impactaron, ocasionando la muerte de uno de un pescador.

Habrá que estar atento de lo que se analice en dicha reunión y que cambios a corto plazo trae las acciones que se acuerden.

No lograron las firmas

El empresario y ex presidente de Canacintra, Mario Zepeda Jacobo, no logró el número de firmas requeridas para lograr una candidatura a diputado independiente por el Distrito XVI, sin embargo, a la gran mayoría de los independientes les pasó lo mismo.

Zepeda Jacobo comentó que inicialmente trató de convocar a los diversos grupos en Ensenada para hacer una alianza independiente, sin embargo, esto no se logró, resultando 10 aspirantes: 6 a la alcaldía y 4 a diputaciones.

“Esto diluye el esfuerzo y posibilidades de triunfo de todos, es por ello que, no obstante las condiciones adversas por la pandemia presente, mi equipo y yo aceptamos el reto en forma entusiasta y decidimos participar, sin embargo, por las condiciones actuales no logramos obtener la confianza de los ciudadanos y no alcanzamos el número de firmas para ser candidato, esto no nos desanima, redoblaremos esfuerzos y continuaremos trabajando por medio del Consejo Ciudadano BC en forma activa y propositiva en los asuntos que nos importan y nos afectan”, expresó.

Preocupa inseguridad

En Ensenada en las semanas recientes, líderes de diversos sectores han manifestado su preocupación por la situación de inseguridad que se ha venido reportando en el Municipio y lo ocurrido este domingo viene a confirmar lo expresado.

Ayer se registraron en el Municipio dos balaceras con un saldo fue de un muerto y un herido y otra más en la delegación de San Vicente donde únicamente hubo daños materiales.