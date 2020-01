Retiran cuadro del ‘Patas’

Con regocijo para muchos en el Palacio Municipal, fue retirada la pintura de Juan Manuel Gastélum Buenrostro de la pared donde se encuentran las imágenes de los presidentes municipales que ha tenido Tijuana.

Resulta que desde hace semanas la regidora Mónica Vega había expuesto que el cuadro incumplía con las normas, pues la imagen del ex Alcalde se encontraba tapando el escudo de la Bandera Mexicana, además de que los colores estaban al revés.

Pues ayer, fue a dado a conocer un oficio que envía el secretario de gobierno, Carlos Murguía Mejía, a Gastélum Buenrostro.

“El retrato oficial donde se coloca la pintura de usted como ex alcalde del 22 Ayuntamiento de Tijuana, es evidentemente ausente a lo estipulado en los artículos 3 y 7 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, ya que el orden de los colores no corresponde a lo normado y el busto interfiere directamente con el lábaro patrio, cubriendo en su totalidad al Escudo Nacional.

“En razón y respeto al principio de legalidad, a sus derechos humanos de audiencia y debido proceso legal, esta autoridad municipal tiene a bien considerarle un plazo improrrogable de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación para que lleve a cabo el cambio del retrato oficial, o bien, realice por escrito las manifestaciones que considere pertinentes”, señala el escrito.

Así que en lo que son peras o son manzanas por lo pronto en la pared quedó el espacio vacío entre la imagen de Jorge Astiazarán Orcí y la de Eduardo Terreros.

Cambio de funcionario

El alcalde Arturo González Cruz informó que el delegado de San Antonio de los Buenos, Jesús Mario López Mora, dejará el cargo en los próximos días.

Según esto platicó con el Alcalde para llegar a un acuerdo y dejar el puesto que le encomendó, según por cuestiones de salud.

Sin embargo, en redes sociales circula un documento en el que el propio secretario de Gobierno lo remueve de su cargo, y es que corrió el rumor de que

una de sus colaboradoras señaló mal trato.

El Alcalde dijo que en las próximas sesiones de Cabildo se determinará quién lo va a suplir, y será una decisión que tomará el Cabildo.

Logran reunión

Después de dos meses de iniciada la gestión de la Fiscalía General del Estado, Guillermo Ruiz y parte de su equipo de trabajo ya sostuvo una primera reunión con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.

Y es que, desde que empezó la administración del gobierno estatal, el titular del CCSP, Juan Manuel Hernández Niebla, solicitó una reunión con la Fiscalía, sin embargo, por una u otra razón no se lograba.

Tras la primera reunión oficial, Hernández Niebla comentó que una de las preocupaciones principales del Consejo Ciudadano fue el incremento en los casos en robo con violencia.

Con este acercamiento, ojalá que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana acepte también la reunión porque, a más de tres meses del cambio de gobierno, no se han tenido pláticas, sin dar mayores explicaciones.

Parquímetros en Ensenada

Durante la administración de Marco Antonio Novelo Osuna en Ensenada, se generó bastante controversia con el tema de los parquímetros, ya que fue el mismo Ayuntamiento el que aprobó su instalación a través de la empresa Iberparking.

Pero, posteriormente fue Novelo quien interpuso un juicio de lesividad para impedir su instalación, argumentando que velaba por los intereses de los ciudadanos.

Sin embargo, dicen que esto fue simplemente una estrategia para no salir tan mal parado, sabiendo perfectamente que tarde o temprano la empresa ganaría el juicio, lo que ocurrió recientemente.

Ahora, el Presidente Municipal, Armando Ayala Robles, informó que la sentencia será impugnada mediante el recurso de revisión administrativa contemplado en el art. 94 fracción IV de la Ley Estatal del Tribunal de Justicia Administrativa, toda vez que no ha quedado firme, es decir, no ha causado ejecutoria, sin embargo, la empresa ya tiene todo listo para comenzar a instalarse en marzo.