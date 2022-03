Retiran a extranjeros

Pues las autoridades se pusieron las pilas y no dejaron que creciera la concentración de extranjeros ucranianos y rusos en el acceso peatonal a la garita de San Ysidro. Días atrás, el Ayuntamiento que encabeza Montserrat Caballero, envió personal para explicar a los extranjeros que no podía permanecer ahí y que los invitaban a acudir a los albergues en lo que continuaban con sus trámites. Pues ayer, personal del Instituto Nacional de Migración llegó con vehículos y se los llevaron a hoteles, según información del Ayuntamiento.

Ayer por la noche, permanecían unidades del INM en punto por si llegaban extranjeros y evitar que acampen ahí.

Y es que cada vez era más grande el temor de que Estados Unidos decidiera cerrar ese acceso por cuidar la seguridad.

FOCOS ROJOS EN FISCALÍA

El incendio intencional de una patrulla de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en pleno estacionamiento del Centro de Justicia en Mexicali, así como la aparición de mantas amenazantes en Tijuana contra supuestos agentes estatales, hizo parar las antenas a la gente del fiscal Ricardo

Carpio Sánchez, porque también lo mencionaron.

Dicen que de inmediato al verificar los nombres de las personas señaladas en la manta colocada en Tijuana, se constató en Capital Humano de la FGE y supuestamente ya no pertenecen a la corporación estatal, aunque no dicen cuándo salieron y el motivo de la baja.

Lo cierto es que Carpio Sánchez debe realizar un buen análisis para saber en quién confiar al interior de la institución a su cargo, porque hay quienes señalan que las mantas y el incendio de la patrulla no es mera coincidencia.

Se debe recordar que durante estos meses se han registrado varios incidentes contra la corporación en Tijuana, como la quema de tres patrullas en diversas partes de esa ciudad y les dejaron también una granada.

Cualquiera que sea el destino político inmediato de la actual directora del Instituto del Deporte del Estado de Baja California, sin duda alguna dejará un enorme hueco por llenar.

Y es que la espigada funcionaria, durante las últimas semanas ha estado mencionándose en los chismes de políticos como una seria aspirante a dejar esa importante oficina para colocarla en una mejor posición, ya sea en el organigrama estatal en la Secretaría de Educación, o bien, la maestra de Educación Física podría entrar al relevo en la Presidencia Municipal donde desde hace varias semanas en las indiscretas paredes del edificio municipal se escucha que pretendían “enfermar” a la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez.

Dicen que esta movida al parecer no les saldría, pues la alcaldesa de Mexicali ha estado muy movida. La decisión, finalmente, estará en manos de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda quien tendrá que considerar los perfiles de quién será la persona que sustituya a su amiga Lourdes.

Aunque la tentación es fuerte, dicen que podría ser alguien que ha hecho de la política un deporte, lo cual no sería bien visto por este importantísimo sector, pero igual podría afianzarse la posibilidad de que se incorpore un deportista, con experiencia y habilidades en políticas públicas en materia deportiva, cuyo nombre no podemos mencionar, pero sí adelantar que sus iniciales podrían ser la de A, de Adrián, C de Carrascosa y V de Verdugo.

Con un personaje así, coinciden analistas y comentaristas, el deporte bajacaliforniano estaría bien representado y habría continuidad al trabajo que ha venido desempeñando Cáñez Martínez con quien, por cierto, mantiene una excelente relación de amistad y profesional.

SEMÁFORO VERDE

Tras el color verde del semáforo epidémico relacionado con el Covid, parece que en toda la entidad se da por un hecho que la pandemia y el peligro quedaron atrás, porque incluso ya se acabó la llamada “sana distancia”. Las actividades han vuelto a la normalidad en la mayor parte de los comercios e instituciones educativas, donde poco a poco se han ido relajando las medidas de protección, como el constante lavado de manos, el uso del gel e incluso de cubrebocas.

Por ejemplo, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) número 21 en Mexicali, hay salones donde los grupos llegan casi al medio centenar, lo que hace imposible mantener la distancia de 1.5 metros entre cada persona.

O bien, en la Facultad de Ciencias Administrativas de la UABC los grupos son numerosos, pero como aún no han prendido los aparatos de aire acondicionado el aire está viciado por la cantidad de alumnos.

Y así por el estilo se encuentran todos los planteles escolares tras el regreso de los alumnos a las aulas, después de dos años alejados a causa de la pandemia que, con todo y semáforo verde, aún no termina.