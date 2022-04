Respira en BC

Este lunes la gobernadora Marina del Pilar Ávila presentó un novedoso programa integral denominado “Respira”, el cual se compone de 4 ejes y que tiene por objeto realizar una serie de medidas que mejoren la movilidad en la Entidad, pero también, incorporar acciones en materia de ecología y sitios de recreación familiar.

Se trata de un proyecto que responde a la urgente necesidad de los bajacalifornianos por contar con mejores vialidades, con esquemas de movilidad y de transporte que ayuden a resolver el caos vial en el que estamos inmersos. Por lo pronto anunció las primeras 6 obras para Tijuana, pero ofreció que vienen más para el resto del estado de Baja California.

Hace algunas semanas, en esta columna, escribíamos sobre esta problemática y la nula respuesta que, hasta ese momento había por parte de las autoridades estatales y municipales sobre el tema. Sin embargo, con grata sorpresa vemos que, en el terreno municipal, la alcaldesa tomó las riendas del tema y realizó cambios en la titularidad de vialidad y transporte y en la esfera estatal, finalmente tenemos un plan para atacar el caos vial.

Este programa contempla en un primer momento, la atención al flujo vial de la Ciudad con una serie de obras urgentes y necesarias, en segundo lugar, propone una auténtica modernización Integral del transporte público, para que ahora si los ciudadanos dejemos nuestros vehículos y hagamos uso de un transporte eficiente y de bajo costo el cual, hasta este momento, no tenemos.

Un tercer tema tiene que ver con el uso de nuevas tecnologías en el transporte y la movilidad, lo cual parece muy ambicioso, pues busca nuevas alternativas para la Ciudad y aquí podría entrar el anhelado tren ligero o sistemas de transporte masivos pero eficientes, ya sea reactivando el SITT o cualquier otro que verdaderamente funcione.

El cuarto punto contempla la multiplicación de las áreas verdes, en la entidad a través de una readecuación de los espacios públicos y al mismo tiempo, creando y recuperando áreas verdes para favorecer los paseos familiares y fomentar actividades turísticas y culturales, además de la práctica del deporte en espacios dignos, seguros y limpios.

Cabe mencionar que somos de las ciudades en el país con menos áreas verdes por habitante, inclusive, la gobernadora hizo mención que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que se requieren por lo menos nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante para garantizar su bienestar, por lo que las políticas públicas estarán orientadas a acercar a las ciudades de Baja California a ese estándar, pensando en todo momento en fortalecer la calidad de la vida.

Por lo pronto, la gobernadora ha comentado que este programa será el principio de una transformación en la movilidad del Estado, comenzando con seis obras a realizar en Tijuana, para recuperar el flujo vial.

Finalmente, y no menos importante, está la noticia de que la alcaldesa Montserrat Caballero quien, después de tener un pequeño roce con el secretario de Movilidad Estatal, el cual criticó que el Ayuntamiento busque eliminar los carriles exclusivos del SITT, le indicó que resuelva sus problemas estatales y no interfiera en asuntos que no le corresponden, también se sumó a este esfuerzo estatal, por lo que seguramente en breve conoceremos mas acciones en materia de vialidad en el terreno municipal.

*- El autor es asesor empresarial en cabildeo.