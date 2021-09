Repite De la Rosa

Desde el extremo sur de la península de Baja California llegan noticias, tras el paso del huracán "Olaf", sobre la ratificación en el nuevo gobierno morenista del cachanilla Daniel de la Rosa Anaya como Procurador General de Justicia de Baja California Sur. De la Rosa Anaya se encuentra desde hace varios años en aquella región del país cuando fue invitado por el entonces gobernador panista Carlos Mendoza Davis, para hacerse cargo de la procuraduría estatal, cuando la situación delictiva en aquella zona se encontraba de mírame y no me toques, con una serie de delitos de alto impacto, principalmente los homicidios, que tenían a los sudcalifornianos temerosos. Tras la llegada de De la Rosa al cargo, al paso de los meses la situación empezó a mejorar en cuanto a seguridad y los homicidios se lograron reducir en un 91% del año 2017 al 2021. Al concluir esta semana la administración de Mendoza Davis, asumió como gobernador el morenista Víctor Manuel Castro Cosío, quien confirmó en el cargo de Procurador General de Justicia a De la Rosa Anaya. "Hemos llegado a este punto del camino con grandes avances, pero nos falta mucho por lograr y mejorar", escribió De la Rosa en Facebook, donde agradeció al mandatario saliente y al entrante la confianza que le han brindado. Se debe recordar que el actual Procurador sudcaliforniano inició su carrera en Baja California donde ocupó diversos cargos en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y también fue Secretario de Seguridad Pública del Estado en los tiempos de los panistas José Guadalupe Osuna Millán y los primeros años de Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid. MAGISTRADOS En donde dicen que ya se están tardando es en el Consejo de la Judicatura del Estado, donde firma como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragozo, porque desde el 30 de agosto pasado deberían haber emitido la convocatoria para la vacante de magistrado especializado en Justicia para Adolescentes, que dejará dentro de seis meses Jorge Ignacio Pérez Castañeda. En las indiscretas paredes del Poder Judicial del Estado se escucha que Pérez Castañeda, a quien le sobran dedos de las manos para contar las sentencias que dicta en el año, termina su encargo el 28 de febrero de 2022. Así que seguramente habrá una lista larga de aspirantes al cargo de magistrado especializado en Justicia para Adolescentes y todos dirán que tienen experiencia en esa área.

JALONEOS POR REGIDURÍA

Mientras se siguen entregando constancias a los próximos regidores de los ayuntamientos, hay algunos que siguen todavía en vilo o en jaloneos en términos legales. Comentan que si los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) deciden no permitir el ingreso de la priísta Blanca Alejandra Nieto Álvarez al Cabildo de Tijuana, tal y como pide en la solicitud de Juicio de Derechos Políticos, no sólo incumplirán la ley, sino que estarán violando el principio de la paridad de género. Dicen que poniendo las cosas en perspectiva: la ley indica que si hay un número non les toca a las mujeres, y en el caso de Tijuana hay nueve hombres y ocho mujeres, ese extra lo ocupa ya el ex diputado del PRI, David Ruvalcaba Flores, por lo que ese cambio representaría el ingreso de Nieto Álvarez, que sería la correspondiente de acuerdo a la planilla que encabezó Jorge Ramos Hernández. La joven presentó el Juicio buscando invalidar el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal de Electoral de Baja California (IEEBC) que le da el escaño a Ruvalcaba Flores, bajo el principio del número non y pidiendo que se aplique el principio de paridad de género en el partido que menos votos tuvo entre los que alcanzaron el 3 por ciento: el Partido Revolucionario Institucional. Por lo tanto, dicen que la paridad de género en los ayuntamientos está en juego, y correrá a cargo de los magistrados y su presidente, Jaime Vargas Flores, respetar la ley al mismo tiempo que se mantiene la tónica de participación femenina en Baja California.