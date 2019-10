Repetirá en Cotuco

Al vencer la fecha establecida en la convocatoria, la planilla encabezada por Gilberto Leyva Camacho fue la única en registrarse para contender por la presidencia del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana para el periodo 2019-2020, por lo que el día 10 de octubre cuando se lleve a cabo la elección interna prácticamente sería ratificado.

Dicen que el dinamismo impulsado por Leyva Camacho ha quedado en evidencia, ya que impulsó diversas estrategias para promover a Tijuana tanto a nivel nacional como en el extranjero, incluso acudió a algunas entidades para traer congresos a la ciudad en compañía del personal del organismo y de representantes del sector.

Además, cerrará su periodo fuerte con la consolidación del Clúster Deportivo de Tijuana, lo cual fue una de las metas que tenía trazadas.

La ‘mañanera’ de Ayala

Al estilo de las conferencias mañaneras de Manuel López Obrador, el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala, estableció los lunes como el día en el que ofrecerá una rueda de prensa, antier fue la primera y estuvo acompañado de algunos funcionarios como el director de Seguridad Pública Municipal, Luis Felipe Chan Baltazar, quien habló de los resultados del fin de semana.

Hay que reconocer que la iniciativa de tener contacto directo con los medios de comunicación es buena, sin embargo, esto ya lo había intentado el ex presidente Marco Novelo al inicio de su administración y en cuanto se dio cuenta de que la mayoría de las preguntas eran incómodas o difíciles de responder, optó por dejar en el olvido este tipo de conferencias, ojalá no ocurra lo mismo con Ayala, quien hasta el momento no ha parado de tener reuniones con empresarios y líderes del puerto, el tiempo dirá.

Antecedentes

A unos días de que inicie el nuevo gobierno estatal, hay muchos que intentan asustar con el “petate del muerto” y asegurar que ya tienen amarrado su espacio en el nuevo gobierno, tanto así que aseguran que ya hasta ofrecen plazas e incluso algunos acuerdos.

Dicen que es el caso de Jesús Pereyda Ruiz, quien hace unas cuantas semanas aseguraba en todas partes que se quedaría como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y ahora comentan que anda con la misma cantaleta pero con la subsecretaría de desarrollo social estatal en Tecate.

Y es que afirman que el personaje ha presumido supuestos apoyos como el de Rafael Leyva con el que trata de apantallar a incautos para hacerles creer que tiene “grandes conexiones” con el Gobierno del Estado, lo cierto es que Pereyda lo mismo decía cuando estaba presionando a diputados para que lo eligieran como próximo ombudsman e hizo quedar a varios como incrédulos.

Lo que no comenta Pereyda es que su pasado cuenta con manchas, como es la defensa de perniciosos personajes de redes sociales o la sentencia por fraude que le iniciaron estudiantes de la UABC quienes lo señalaron como el responsable de vender liberación de servicios y prácticas profesionales a estudiantes de la Facultad de Derecho de la UABC, tema en el que fue declarado culpable.

De acuerdo con la denuncia de los alumnos fueron engañados por Pereyda sobre la liberación de sus horas de servicio y prácticas profesionales a cambio de dinero, esto cuando el que ahora se vende como próximo subsecretario se desempeñaba como encargado de servicio social en la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).