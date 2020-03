Renovación en More FM

Una gran decisión de los directivos de More FM 98.9 (encabezado por Mario Enrique Mayans) fue el regreso de locutores en vivo desde sus cabinas. El formato que se convirtió en un ícono desde su creación a principios de los noventa, regresa con mucha fuerza y eso su público cautivo lo aplaude.

Durante muchos años manejaron el eslogan ¨Más rock en español¨, ya que el grueso de su programación era de este género, rock en español de los 80 y 90, ahora, este 2020 defenderán "Somos tu alternativa", programando hits internacionales, tanto en español como en inglés (de catálogo y recientes) y de repente propuestas locales.

Durante estas semanas que me he dado a la tarea de escuchar la emisora, puedo resaltar algo que me ha llamado mucho la atención y es que la relación entre los locutores y el público radioescucha es más directa e inmediata. A través de sus redes sociales como Facebook y WhatsApp, la gente manda saludos y participan con los temas del día. Eso a la gente que escuchamos radio, nos agrada de sobremanera.

El escuchar al locutor mandando saludos al público, comentando lo que la gente opina, eso es de aplaudirles, ya que otras emisoras han tenido muy buenos resultados y excelente rating, gracias a esa interacción con su gente.

La programación de More FM inicia con una persona que tiene gran experiencia en este medio y me refiero a Andrés Mendiolea, quien a partir de las 6 de la mañana, arranca con su show "En la MOREning". Si alguien sabe de rock de todas las épocas es Andy y la experiencia se refleja en esos micrófonos.

Una chica con gran carisma y una voz muy particular es Roxy Guillén, se nota al aire que sabe mucho del género y la puedes escuchar a partir de las 9 de la mañana con su concepto "Zona Roxy". Es muy agradable escucharla, ya que demuestra su pasión por la música, además, esa voz es muy cautivadora y su estilo es muy genuino. Bravo por tenerla entre su staff de locutores.

Y por las tardes abre micrófono todo un roquero de corazón, comunicólogo, cantante casado con el género musical, él es Christian Pedraza. El nombre de su programa es "Music lunch", Christian, es todo un rock star, desde hace muchos años que tenía su programa en Radio TEC, la gente lo visualizaba

en otra estación y su momento llegó. Tiempo al tiempo.

Larga vida a la radio y sus locutores, More FM 98.9, regresa para ser de nuevo una opción radiofónica y con locutores en vivo. La radio es de los medios tradicionales al que más cariño le tiene la gente, ya que no solo la sintonizan por la música y su contenido, sino también por sus voces, premios y

promociones que tienen para sus fieles oyentes. Ni Spotify, ni YouTube te regalan algo, al contrario, te cobran si no quieren comerciales.

Muchas gracias por su espacio y recuerden siempre confiar en el tiempo, regálenme un Like en Facebook: Daniel de la Torre Comunicador y en Instagram estoy como baccodelatorre, hasta la próxima semana y a cuidarse mucho, no salgan de casa sino es necesario.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución