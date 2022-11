Relevos, otra aventura

Estamos por emprender otra aventura más, otra carrera que nos toca organizar de “Yo también corro en Tijuana”, siempre apoyados por la familia, mi esposa, mi hija y el motor principal, mi hijo German el “Jr”, siempre buscando hacer algo diferente, y ahora nos propusimos retomar el tema de los relevos de 4x1k, que organizamos en nuestra primera carrera de 5 kilómetros.

La cita es el próximo domingo 27 de noviembre en la Facultad de Deportes de la Uabc, agradeciendo de antemano al subdirector Prof. Juan José Calleja por su gran apoyo y a todos los colaboradores, patrocinadores, compañeros organizadores de carreras, clubes y staff en general, por formar un gran equipo que nos permite realizar un evento pedestre más.

Desde el 2010 que iniciamos con la página web y de facebook “Yo también corro en Tijuana” teníamos en mente alguna vez organizar una carrera y se hizo realidad en el 2013 con los 5k y relevos 4x1 km que resultó muy divertida y emocionante con los equipos y clubes participantes.

Después optamos por organizar carreras de 10k, una distancia que no es tan habitual como los 5k y cada vez tubimos más aceptación y participación. Hasta la fecha se han organizado siete ediciones de 10k desde el 2014 hasta el 2019, y luego en el 2020 y 2021 la pandemia nos detuvo, pero afortunadamente pudimos hacer la del 2022 en el pasado mes de junio, también hemos organizado 3 en Rosarito en el 2019, 2021 y 2022.

Esta vez la carrera de 5k la iniciaremos a las 7 de la mañana y tendrá como ruta el circuito interno de la UABC que mide 2.5km por lo que se le dará dos vueltas, la salida y meta sera enfrente de la Facultad de Deportes de la UABC y la sede contempla el estacionamiento de la Facultad donde se instalará los módulos de organizadores, patrocinadores y promotores y vendedores.

Después a las 8.00 am, inicia la competencia de relevos en un circuito de 1km que vamos a dividir en tres categorías, primero la femenil con equipos, clubes y escuelas formadas por 4 mujeres, luego a las 8,30 am el relevo mixto con 2 mujeres y 2 hombres y finalmente a las 9.00 am, la categoría varonil con 4 hombres.

Habrá medallas tanto para los participantes de los 5k como para los de relevos. Ya se han inscrito una gran cantidad de equipos y sorprende que no solo los corredores más veloces están listos, sino muchos recreativos, algunos master y corredores más lentos.

Muchos quieren estar ahí en esta competencia que promueve el trabajo en equipo. Y es que como en algunos deportes, en los relevos se refleja lo importante que es colaborar y confiar en los demás para conseguir un buen resultado, además en este tipo de competencias hay rivalidades sanas y se fomenta el compañerismo, por lo general son muy emocionantes y hay muchos gritos entusiastas de apoyo para los integrantes de los equipos.

Lo vivimos en nuestra primera carrera en el 2013, y también en el 2015 que aparte de los 10k se organizaron relevos en pista de 4x400 mts. El próximo domingo esperemos que sea todo un éxito esta nueva aventura que nos echamos a cuestas, esperemos que a pesar de la fiebre del mundial de futbol, tengamos una gran asistencia, para entonces ya habrá jugado un dia antes México contra Argentina y aunque está difícil, esperemos que los futbolistas mexicanos logren un buen resultado.