Relevo judicial

Dentro de menos de un mes los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) deberán decidir si reeligen por otros tres años como presidente de ese órgano colegiado al magistrado Alejandro Isaac Fragozo López o votan a favor de otra opción.

Y es que en la primera sesión de noviembre, la ley indica que se debe realizar la elección del presidente del TSJE cada tres años y a Fragozo López se le está acabando el tiempo del primer periodo para el que fue electo. Mientras eso sucede, hay quienes señalan que se debe evaluar cómo anda el Poder Judicial del Estado actualmente.

Para empezar, el mismo Fragozo López y su administrador judicial del Sistema de Justicia Oral, Marcos Pérez Núñez, han reconocido que el sistema de justicia oral presenta un rezago en los Juicios Orales, donde hasta hace un mes había 233 en lista de espera para ser agendados, así como miles de notificaciones de jueces rezagadas en Mexicali.

De hecho, en los juzgados del “antiguo sistema”, los seis Jueces de Primera Instancia Penal dictaban más sentencias anualmente que los 30 jueces orales de ahora.

En los juzgados de Ensenada y Tijuana, a pesar de haber entrado en vigor el “nuevo sistema oral” en 2018, los problemas son similares a los de los juzgados en la capital del Estado.

Ahora, en cuanto a los Juzgados Civiles y Familiares, la situación es la misma, donde hay rezago, para una audiencia hay que esperar cuatro o cinco meses, a pesar de que este año se impuso la “cancelación de las vacaciones” para laborar en los juzgados con la mitad del personal en los periodos vacacionales.

Incluso, se ha anunciado con bombo y platillo que ya vienen los juicios orales en materia civil y familiar, pero en los indiscretos pasillos del Poder Judicial del Estado se escucha que no hay infraestructura ni capacitación para quienes estarán en ese sistema.

Así que habrá que ver si los togados en la primera sesión de noviembre reeligen a Fragozo López o nombran a un sucesor o sucesora. Dicen que Fragozo López no quiere dejar el cargo, pero también se menciona que si le dan la espalda, podría darse el caso de que el TSJE y Consejo de la Judicatura sea encabezado por una mujer. En dado caso, a quienes ven con posibilidades de llegar es a la magistrada Sonia Mireya Beltrán Almada y Columba Imelda Amador Guillén, aunque dicen que la togada Karla Patricia Amaya Coronado ya anda “encampañada” pidiendo el voto a sus pares y tiene la “bendición” del diputado ex panista, ex emecista y ahora morenista Juan Manuel Molina García, quien siempre anda con la mano metida en el Poder Judicial del Estado. En el caso de Beltrán Almada, sería su última oportunidad para llegar al máximo cargo en el Poder Judicial, porque el 7 de diciembre de 2026 concluye su periodo como magistrado.

REGIDORAS CRITICAN A BROWN

Vaya que las regidoras de oposición se fueron duro y a la cabeza en contra del gobierno de Araceli Brown Figueredo, durante la sesión solemne de Cabildo donde expusieron su posicionamiento como fracción de partido, al segundo informe de gobierno.

Las regidoras Sandra Jiménez, de MC; María Ana Medina, del PAN y la independiente Karely Leal, resaltaron en sus discursos la falta de acción que ha tenido este gobierno para combatir la inseguridad, las extorsiones policiacas y el mal uso de los recursos públicos para brindar bienestar a la población.

Mientras ellas hablaban, Brown Figueredo hacía anotaciones pues pretendía responder a los señalamientos, como lo hizo el año pasado, pero en esta ocasión la regidora panista María Ana Medina exigió que solo se limitara a rendir cuentas como lo indica la ley.

Así que Brown Figueredo no tuvo más remedio que ajustarse y al final solo hizo entrega del informe escrito y no habló sobre su contenido, es más, cuando Medina Pérez la conminó a dar su informe la respuesta fue “pues léelo”.

Cabe resaltar que desde que Araceli Brown inició su gobierno a los regidores no se les permite hablar en el evento con invitados especiales, pues solo ella toma la palabra para detallar sus acciones.

Por cierto, el libro con el contenido del informe, parece que se imprimió a las carreras, pues en varias de sus hojas aparecen palabras con líneas rojas destacando que están mal escritas y además, no se sabe por qué razón no aparecen las fotografías e informes de los regidores Silvano Abarca, Karely Leal y Dalia Salazar.