Relevista dominicano y estelar de los Astros

Hoy, y mañana son Días del Correo. Recuerden, por favor, no puedo responder a quienes no informan desde cuál población o ciudad escriben.

Rafael R. Rivero M. de Caracas, pregunta…: “¿Dónde está y qué hace Dámaso Blanco?”.

Amigo Fafa…: Dámaso vive en Orlando y está muy activo en la televisión de Estados Unidos.

Luis V. Barradas, de Barquisimeto, pregunta…: “¿Qué repercusiones tendrá en la pelota rentada la decisión de Major League Baseball (MLB) de prohibir jugar en este país?”.

Amigo Lucho…: MLB no ha prohibido nada. Es una medida de la Presidencia de Estados Unidos. Y no habrá ninguna repercusión, ya que se jugará normalmente en todos los otros países.

Leovigildo León, de Culiacán, pregunta…: “¿Cierto que los Astros subieron a un relevista cubano llamado Bryán Abreu, que es extraordinario?”.

Amigo Leo…: No es cubano, sino dominicano de Santo Domingo, de 22 años. Pero sí es muy buen relevista con seis años de experiencia por las menores. Lo han usado con el equipo grande en 6.2 innings, le han conectado cuatro hits y ha permitido una carrera. ¡Vas bien, muchacho, vas bien!

Ernesto Figueroa O., de Hermosillo, comenta…: “Pregúntele al comisionado, Rob Manfred, cómo le explicaría a la afición si hubieran existido las Reglas tan absurdas que quiere imponer, cuando el juego final de la Serie del Caribe 2013, aquí en Hermosillo, entre México y Dominicana. Comenzó a las 8:15 de la noche del siete de febrero y terminó cerca de las cuatro de la madrugada del ocho. Ha sido el juego más largo en Series del Caribe, pero él lo hubiera cercenado con sus caprichosas y mercantiles ideas. Yo estuve presente en todo ese juego, y del Estadio Sonora no se fue nadie, al contrario todos disfrutamos cada minuto de sus casi ocho horas de duración. Y ganó México 4-3 en el inning 18”.

Ransay Zapata, de Caracas, propone…: “Que, si el señor Rob Manfred y los ejecutivos de las cadenas de televisión quieren imponer los benditos robot, pues mejor sustituyámoslos a ellos por unos robots, y que devuelvan el dinero que se han ganado en todo este tiempo”.

Marco A. Bandrés F. de Caracas, pregunta…: “¿Será posible regalar torontos con cicuta al señor Manfred?”.

Antonio Villalba M. de Caracas, comenta…: “Major League Baseball y la Major League Baseball Players Association pretenden transformar el mejor deporte-espectáculo del mundo en una suerte de videojuego. Es poco lo malo que uno puede avizorar para el béisbol, el mejor, único e inigualable”.

