La regularización de autos de procedencia extranjera en México inició ya por Baja California, luego de que el pasado viernes en un plan piloto se regularizaran los primeros 50 vehículos por la aduana de Tijuana.

Los primeros beneficiados señalaron que pagaron alrededor de 7 mil pesos por el trámite con la aduana, esto sin incluir el emplacamiento, lo cual se realiza en Recaudación de Rentas del Estado.

Se espera que con la regularización se importen al menos 100 mil vehículos en Baja California, de los cuales dejará dinero a las arcas federales, estatales, municipales y empresas particulares.

Según lo dicho por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el recurso que se obtenga por el trámite federal se destinará al bacheo de calles en las ciudades que se lleve a cabo la regularización.

Por el momento, en Baja California sólo se estarían importando vehículos por la aduana de Tijuana, por lo que las autoridades estatales encabezadas por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, buscan que dicho trámite se realice también en Mexicali, la segunda ciudad del estado con más vehículos “chocolate”.

El poder lograr que se abran dos aduanas agilizaría el trámite ya que se habla de una cantidad importante de vehículos, ya que es un proceso que lleva su tiempo y para muestra la primera prueba piloto en la que se regularizaron 50 vehículos.

A ver en próximos días qué información dan las autoridades para ver cuando se inicia de manera formal la regularización y la cantidad de vehículos que se podrán importar por día sin que se afecten los trámites comunes de los ciudadanos.

VACUNACIÓN

Las dosis de refuerzo para la población de 30 a 39 años podrían dar inicio en las próximas semanas ya que el registro ya se abrió en la página oficial de vacunación del gobierno federal y las autoridades de Baja California dieron el anuncio de que se preparan para ello.

Esto es una buena noticia para dicho grupo etario, pero también una señal de esperanza para los padres de familia con hijos menores de los 13 años que aún no pueden recibir vacuna en Baja California.

Hace apenas unas semanas, el gobierno federal señalaba que para poder pensar en vacunar a los menores primero deberían cumplir con la vacunación de primeras dosis y refuerzos de los grupos de 14 años y mayores.

Con esta noticia, los niños que no se han podido vacunar pudieran verse beneficiados en los próximos meses para recibir la vacunación ante un posible regreso a clases presenciales en los próximos meses.

ESPERAN CANDIDATOS

En Rosarito hay incertidumbre por quien podría asumir la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pues hasta el momento nadie ha levantado la mano para apuntarse al cargo que dejará Rafael Crosthwaite Reyes, en unos meses.

Inicialmente se consideraba a Juan Santana Bousquet, actual presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico en la localidad (Ccder), pero todo indica que permanecerá por un periodo más al frente del organismo.

Según se comenta, el desinterés que han demostrado los posibles candidatos a dirigir el CCE se basa en que no quieren problemas con el gobierno municipal, pues las acciones represivas ante cualquier comentario en contra de la administración les puede costar muy caro.

Así sin más, la maquinaria municipal se pone en engranaje para espulgar cualquier cosa, grave o no, y clausurar negocios, historias de éstas hay muchas aún y cuando ni siquiera haya competencia para realizar una acción de este tipo.

Adicional a ello, predomina el temor, pues la violencia ha sido la marca del nuevo gobierno y que parece, al menos por ahora, no tener fin, pues estadísticamente no se había tenido un enero tan negro como el que se acaba de vivir y donde la Zona Sur del municipio, particularmente el poblado Venustiano Carranza, ha sufrido las consecuencias de grupos delincuenciales que reclaman la plaza. Habrá que esperar, a ver quién se apunta para dirigir el CCE, uno de los pocos organismos que continúan vigentes en el quinto municipio, pues Crosthwaite Reyes ya dejó ver que no se reelegirá, pues su tiempo ya está agotado en esta causa.