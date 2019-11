Regresa funcionaria

Para muchos fue una sorpresa ver recientemente en una rueda de prensa a Mirna Ibarra, ex esposa del ex presidente municipal, Marco Novelo, ahora como subdirectora de asistencia social del 23 Ayuntamiento, los malpensados dicen que su nombramiento fue el último favor que le hizo Novelo, mientras que hay quienes aseguran que es bastante capaz para ese cargo.



Lo que es una realidad es que su desempeño como presidenta del DIF en la pasada administración se vio opacado por el escándalo que generó su renuncia de la noche a la mañana, sin embargo, ahora tiene la oportunidad de reivindicarse y demostrar que puede hacer un buen papel.



Renuncias

Termina la semana y llaman la atención las renuncias de dos funcionarios, uno del Ayuntamiento de Mexicali y otro en la Auditoría Superior del Estado.



En el primer caso quien tiró la toalla es el oficial mayor Carlos Alberto García Rivera, quien argumentado los clásicos “motivos de salud”, deja su “hueso” apenas a mes y medio de haberlo tomado.



En las indiscretas paredes del edificio del Ayuntamiento se escucha que García Rivera tuvo algunos roces con otros funcionarios y finalmente decidió dejar el cargo.



Total, es mejor dejar el cargo cuando apenas estaba arrancando motores, que dejarlo cuando ya hubiera pasado más tiempo.



La otra renuncia que hace ruido es la del Auditor Superior del Estado, Carlos Montejo Oseguera, quien apenas el 20 de julio pasado había sido electo en sesión de pleno del Congreso del Estado, con 20 votos de un total de 25 legisladores.



Y repentinamente, Montejo Oseguera se acordó de que tenía “motivos personales” para dejar tirada la chamba.



Horas después de que Montejo Oseguera dejó el cargo que había buscado, José Sergio Soto García fue nombrado como encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado.



El caso no quedó ahí, puesto que ayer el gobernador Jaime Bonilla Valdez reveló que la renuncia del Auditor Superior del Estado ocurre porque le descubrieron llamadas que sostuvo con el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y con el ex secretario de Planeación y Finanzas en la pasada administración, en la que esos dos personajes buscaban un beneficio.



Se debe recordar que Montejo Oseguera es hijo del fallecido político bajacaliforniano Carlos Arturo Montejo Favela, quien fuera el primer presidente municipal de Tijuana emanado del Partido Acción Nacional (PAN).



Las patrullas y obras de Racota

La corrupción y mal manejo de los recursos quedó al descubierto en la administración de Jaime Rafael Díaz Ochoa en el uso de los recursos para la reparación de patrullas y realización de obras en la ciudad, todo, curiosamente por una misma empresa y con altos costos.



Esto quedó evidenciado durante la administración del XXI Ayuntamiento tras una serie de reportajes especiales realizados por LA CRÓNICA, diario hermano de FRONTERA que se publica en Mexicali, durante dicha administración.

Según comentan desde 2017, la síndico procurador del ayuntamien

to, Blanca Irene Villaseñor Pimienta debió entregar documentación solicitada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California, pero no fue hasta el pasado miércoles que el ahora síndico procurador de la XXII administración de Mexicali, Héctor Israel Ceseña presentó tres robustas carpetas como pruebas para que el caso avance.



En su atención a medios el Síndico emanado del partido Transformemos dejó en claro que en esta administración no hay favoritismos ni se va a proteger a nadie, “esta administración, al no traer compromiso con ningún grupo, sino únicamente con la ciudadanía, entregamos el resultado de la auditoría a la Fiscalía General del Estado”, señaló.



Corresponderá a la Fiscalía fincar las responsabilidades que determinen de este caso en donde ha trascendido una serie de irregularidades en el manejo de los recursos públicos de la administración de Jaime Díaz. El Síndico Municipal agregó que está en coordinación con la Fiscalía General del Estado, para solventar sus requerimientos.



Adicional comentó que en la Sindicatura se encuentran “vivos” dos procedimientos que al momento se encuentran impugnados pero el proceso sigue y muy seguramente éstos procederán para sancionar a los funcionarios que se encuentran coludidos en este escándalo destapado por LA CRÓNICA.