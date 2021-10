Regresa al Imdet

Cecilio Hernández vuelve al Instituto Municipal del Deporte de Tijuana, pero ahora para calentar la silla de la oficina principal de la Unidad Deportiva Municipal, nombre oficial del Crea, aunque no es el original. Fue parte del equipo designado para hacerse cargo de la paramunicipal del deporte, durante la gestión de Carlos Bustamante Anchondo, ocupando la subdirección. Esa administración parecía un juego de béisbol, por tantos relevos que hubo, en la dirección. El primer director de esa administración fue Eugenio Casta Leal, hermano de la tenista Maricarmen, quien dejo su lugar a Daniel Corona Torrero, a quien le cayó la yuca cuando se dio descubrió que la paramunicipal expedia constancia de trabajo para personas que buscaban la visa para cruzar a Estados Unidos. Al final terminó Yolanda García Bañuelos, quien ocupó la regiduría de Juventud y Deportes en el bienio en el que se alternaron el poder Arturo González Cruz y Karla Ruiz Macfarland. Pero eso ya es historia, es la era de Cecilio al frente del Imdet y seguramente debe hacerlo bien, pues le entiende al tema deportivo, en general, pese a que su especialidad es el voleibol. Cecilio es egresado del campus Tijuana de la Facultad de Deportes de la Universidad Autónoma de Baja California. Un acierto la designación de la alcaldesa Monserrat Caballero, pues estará al frente de la paramunicipal una gente del deporte. Con Jorge Astiazaran Orci inició en el Imdet Hacho Kalayon Aguirre, que reaparecía en la dirección, relevado por Komar Rivera Fernández, un abogado que le dio mucho impulso al deporte popular. A Komar se debe que Baja California tenga representación en los Juegos Nacionales Populares, competiciones que avala la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes. La peor administración que se ha visto en el Imdet fue bajo la dirección de Adalberto Sánchez, que hacía las cosas como las ordenaban de las oficinas del Centro de Alto Rendimiento. Los méritos de Sánchez para llegar al Imdet los hizo como incondicional de uno de los directivos del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, el Inde. Otro abogado llegó a la dirección del Imdet, Juan Carlos Pelayo, quien se mueve en el ambiente del box y abandonó el cargo para contender por una diputación, que obtuvo en las urnas, abanderado por el PES, que tenía como candidato a la gubernatura a Jorge Hank Rhon. Consiguió la diputación Pelayo, como uno de los mejores perdedores, pero en la mesa se la quitaron, con eso de la equidad de genero, quien así evitó la corrida de Tijuana a Mexicali, como prometió hacerlo si obtenía la curul. María Antonieta Gómez fue el relevo, que como antecedentes deportivos tenía la gimnasia, ya que su hermana Andrea fue presidenta de la Asociación Estatal de Baja California y tiene carnet de juez internacional. En ese bienio, las cosas estaban raras, ya que el asesor regañaba, al director y subdirectora, a quien relegaron a una unidad deportiva y después le dieron gas, con la complacencia de quien apoyó la llegada de Pelayo a la dirección. Por lo pronto, Cecilio ya tiene el documento que lo acredita como encargado de despacho y seguramente que sera nombrado director, pues desde hace tiempo había solicitado permiso para ausentarse del cargo que ostenta en el Colegio de BAchilleres de Baja California. Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy, cubreboca, gel antibacterial y sana distancia, aunque estén vacunados y los que no recibieron sus respectivas dosis, quédense en casa