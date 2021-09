Regresa González Cruz

Como reguero de pólvora corrió ayer la noticia de que Arturo González Cruz solicitó licencia como diputado federal por tres días, periodo que coincide con el cierre del gobierno municipal que él inició. Cabe recordar que Arturo González Cruz asumió como Presidente Municipal de Tijuana, luego de ganar en las urnas representando a Morena. En octubre del año pasado solicitó licencia, en ese tiempo se comentaba que buscaba ser el candidato a gobernador de ese partido, por lo que hizo una gira de promoción por los municipios. Su lugar lo asumió Karla Ruiz MacFarland, su suplente, pero luego de unos días, regresó al Municipio a retomar su cargo. El partido decidió que de los aspirantes a la gubernatura, fuera Marina del Pilar Ávila Olmeda la candidata, quien ahora ya es la gobernadora electa. En febrero de este año, sorprendió que de nueva cuenta, González Cruz solicitara licencia, esa vez dijo que de manera indefinida. Las razones que dio en la segunda solicitud de licencia fue que se dedicaría a negocios de la familia, pues semanas atrás había fallecido su padre. Aunque durante meses, González Cruz estuvo en una guerra de declaraciones con el gobernador Jaime Bonilla, que fueron subiendo de tono en ambas partes. Al arrancar las campañas electorales, sorprendió que estuviera de nuevo en la política, pues fue candidato a diputado federal por el Partido Verde, pero además fue anotado como el primero en la lista de plurinominales. En las urnas perdió, pues arrasó Morena y en ese distrito el Verde iba en solitario, pero aún así entró al Congreso por la vía de diputados de lista. Ayer, en sesión de Congreso pidió licencia por tres días, misma que fue aprobada y se convocó a que ocupara su lugar su suplente. Y aunque no hubo alguna declaración oficial, es un hecho, según comentan, que hoy regresa a ocupar su lugar como Presidente Municipal. Eso sí, solo será durante hoy y mañana, pues a partir del 1 de octubre, entra Montserrat Caballero Ramírez. Al parecer será él quien entregue el bastión a la administración entrante, cuyo acto de toma de protesta será mañana a las 12:00 horas. INCORPORACIONES Es bien conocido que varios de los ex colaboradores de Marina del Pilar Ávila Olmeda en el Ayuntamiento de Mexicali estarán en el próximo gobierno estatal, ya falta de poco más de un mes para que tome el cargo, poco a poco se van conociendo algunos de los nombres. Aunque las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, entre los que ya se mencionan para algunos cargos están Lourdes Cañez quien fuera titular del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física y es la candidata para el Instituto del Deporte Estatal. Otro que parece seguirá en el equipo es “Netza” Jauregui, quien fuera Secretario del Ayuntamiento y todo indica que se quedaría en Bienestar Social. Pero de quien no se había hecho mucho ruido pero parece que también estará en el gobierno estatal es el director de Protección al Ambiente de Mexicali, Efraín Nieblas Ortiz, aunque esta información la dio a conocer la alcaldesa electa de Mexicali, Norma Bustamante. Resulta que Bustamante dijo que tenía contemplado a Niebla Ortiz para repetir en el cargo, pero que no podrá contar con él ya que se va al estado, lo que sí señaló es que la cosa no empezará desde cero en dicho rubro ya que el director realizó un proyecto que se pretende realizar en el XXIV Ayuntamiento. En cuanto a cargos del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Norma Bustamante detalló que propondrá en el cabildo a Daniel Valenzuela como secretario del Ayuntamiento; y nombrará a Alfredo Wong como director del Instituto Municipal de Arte y Cultura y Claudia Beltrán como Oficial Mayor.