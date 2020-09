Regresa Ayuntamiento de Tijuana a labores

A pesar de que BC sigue en semáforo rojo, el Cabildo de Tijuana aprobó de manera unánime levantar la suspensión para que todas las dependencias y paramunicipales regresen actividades normales, tema que subió al pleno el presidente municipal, Arturo González Cruz.

El punto fue votado de manera unánime y a pesar de que las actividades regresarán a la normalidad luego de 5 meses, seguirán los filtros sanitarios para evitar contagios de Covid-19.

Sin embargo, cada dependencia será responsable de su personal y su salud por lo que podrán determinar horarios y protocolos a seguir.

La regidora Mónica Vega Aguirre pidió no politizar el tema ya que las campañas políticas todavía no inician.

Con esto, será el primer ayuntamiento que regrese a sus funciones al 100% luego de que se restringieron sus actividades por la pandemia.

Reducen apoyos a Cotuco en Rosarito

Como la muñeca fea, escondida y entre los rincones, se encuentra el Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito (Cotuco), pues desde que inició el gobierno de Araceli Brown Figueredo las cosas para esa dependencia han ido de mal en peor.

Al Cotuco, paramunicipal encargada de la promoción turística del municipio, que no es poca cosa, se le disminuyó un millón de pesos de su presupuesto en comparación con el año anterior, pero ahí no para la cosa, ya que se pretendía desaparecerlo cambiándole el nombre y quitándole atribuciones, lo que derivó en la renuncia de la presidenta del organismo, Dinora Soto Villa, quien fue sustituida en su momento por Conrado Acevedo.

Pero la antipatía hacia el organismo promotor por parte de la actual administración no acaba, ya que hace algunas semanas desmanteló las oficinas que por años ocupó el organismo en una céntrica plaza comercial y la redujo a un escritorio colocado en un pasillo cercano a sus oficinas, el cual por cierto tuvo que moverse durante los preparativos de las fiestas patrias, pues “se ocupaba el lugar”, así que su poco personal tuvo que despachar desde la calle, bueno, desde un café Internet.

Hasta el momento no se sabe cuál será el destino del comité, pues no es sencillo desmantelarlo en su totalidad, quizá por eso no se ha hecho, aunque se presuma que ha sido sustituido por la Dirección de Desarrollo Económico Social, cuyo director Hugo Chávez Magaña, quien por cierto, fue suspendido luego de que su hija fuera sorprendida utilizando el carro que le había sido asignado para llevar la ropa a la lavandería.

Así las cosas, en la promoción turística de Rosarito, que parece no cambiarán ni siquiera por la pandemia.

Molestos policías en Ensenada

La semana pasada se filtró una videollamada en la que el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en Ensenada, Adrián Ortiz Ortiz, declaraba que los índices delictivos en Ensenada disminuyeron luego de que se recogieron las armas a los uniformados.

Y aunque posteriormente el funcionario aseguró que la información había sido tergiversada, en ningún momento se retractó de lo dicho, lo que generó bastante molestia al interior de la corporación.

El Presidente de la Asociación de Policías Profesionistas Ensenada, Jesús Eduardo Hernández Vélez, calificó de lamentable la declaración y exigió al servidor público que se retractara o que presentara pruebas, ya que de lo contrario sería cómplice.

Sin embargo, ante el silencio del Director de la Policía, ayer un grupo de oficiales tomó la decisión de manifestarse afuera de la comandancia de la Calle 9, donde fueron atendidos por Adrián Ortiz, quien nuevamente manifestó que el video había sido editado y sacado de contexto.

Esto generó mayor enojo en los policías que únicamente exigían una disculpa del funcionario y no la recibieron.

Así que tal parece que la relación entre el titular y los elementos de la policía continuará siendo ríspida, pues hay que recordar que no es la primera inconformidad, en semanas pasadas los policías manifestaron su molestia por la falta de medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19 dentro de la corporación.