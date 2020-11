Recordando a Hacho

En esta semana que se celebró el día de muertos, nos viene a la mente el recuerdo de una muerte trágica, la del Lic. Hacho Kaloyan acaecida en diciembre del 2013. El recién nombrado (en ese entonces) Director del IMDET viajaba en su auto Volkswagen Bora en la Colonia Angeles de Tijuana, cuando varios tripulantes de un automóvil le cerraron el paso y uno de ellos le disparó hasta en 7 ocasiones causándole la muerte.

La comunidad deportiva de Tijuana quedó impactada por la trágica noticia, causando la indignación y el pesar en muchos aficionados a las carreras pedestres.

Y es que Hacho era un corredor habitual de las carreras domingueras de 5 y 10 kilómetros, pero también corría medios maratones, recién había participado en el de Rosarito-Puerto Nuevo y la última carrera de su vida fue la de La Revolución de 10 kilómetros, apenas un mes antes de su muerte.

Hacho al participar en las carreras, saludaba amablemente a todo mundo, siempre dispuesto a apoyar al que lo necesitara, su don de gente le permitió tener muchos amigos.

Desde 1976 ya corría en las pistas del sur de California y después no paró en los múltiples eventos pedestres de Tijuana y alrededores, llegando también hasta correr el maratón en varias ocasiones, desde Nueva York, pasando por Boston, Los Ángeles, San Diego y hasta el de Cancún. Por su afición al atletismo y hombre de empresa, ostentó cargos importantes dentro del deporte tijuanense.

Hacho en sus últimos años, le gustaba salir atrás en cada carrera y se iba pasando a los corredores más lentos, saludando a unos y otros, lo hacía recreativamente y no buscaba bajar los tiempos, ni ganar premios, pero aun así tenía un gran nivel que le permitió varias veces subirse al pódium dentro de su categoría, le gustaba cerrar duro y levantar los brazos al llegar a la meta como todo un triunfador.

En una de sus últimas carreras, una de 5k, salió como acostumbraba hasta el final de todos los participantes, yo andaba corriendo también, Hacho me alcanzó, me saludó y en lugar de pasarme y dejarme atrás, se quedó platicando conmigo. Así con la charla amena se me olvidó el cansancio en la buena compañía de Hacho y decidimos llegar juntos a la meta.

Se veían grandes planes en el IMDET, se confiaba en que iba a hacer un gran trabajo por el deporte de Tijuana, pensaba activar a los tijuanenses, reducir el nivel de obesidad entre los habitantes, entre otras muchas cosas más.

La trágica noticia nos impactó, nos conmovió, así como a tantos corredores que lo conocieron y que esperaban con Hacho que las cosas mejoraran en el deporte tijuanense.

Un mes después se detuvo a dos implicados en el crimen, pero ya no supimos nada sobre si detuvieron al asesino o a los autores intelectuales, ni la causa real del artero crimen.

En estas fechas que se conmemora a los muertos, recuerdo con nostalgia a mis seres queridos, mis padres, mis hermanos y amigos fallecidos y entre ellos a nuestro amigo corredor, Arturo Hachadur Kaloyan Aguirre.