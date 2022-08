Reaparece Montserrat

“Estoy de regreso, bueno nunca me fui, soy una mujer muy responsable, el viernes tuvimos una histerectomía, que es una cirugía mayor, había duda entre algunos regidores de qué iba a pasar, si tengo licencia o no tengo licencia”, expresó la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.

Ayer, reapareció luego de unos días de ausencia, aunque fue vía zoom, desde el lugar donde se esté recuperando de la operación a la que fue sometida.

Estuvo en una transmisión a través del muro de Facebook del Ayuntamiento por medio de la cual responde preguntas de los ciudadanos.

Ella explicó que le tuvieron que retirar la matriz por problemas relacionados con el útero, por lo que exhortó a las mujeres a que hablen de esos temas y acudan a revisión médica.

“Me quitaron la matriz, no el cerebro, por eso podemos estar trabajando vía Zoom, no estoy incapacitada, son unos días, conforme yo me vaya sintiendo”, manifestó.

Así que dijo que está cumpliendo con su trabajo, por lo que no necesita que su suplente tome su lugar.

Habló sobre los rumores de que se había sometido a una cirugía estética, a lo que dijo que las mujeres tienen otros problemas, no solo ponerse pechos y botox, lo cual es válido, pero si hubiera sido así no lo ocultara.

SOSTIENEN REUNIÓN

El martes en Tijuana sostuvieron una reunión privada representantes de organismos empresariales con la gobernadora Marina del Pilar

Ávila Olmeda para hablar de la seguridad.

Estuvieron Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado;

Francisco Rubio, presidente del CCE; Jorge Domínguez, presidente de Canacintra y Ángel Zaizar el Comité Ciudadano de Seguridad de Mexicali.

Ahí, los representantes de la IP manifestaron la seria preocupación en materia de seguridad.

Comentan que la Gobernadora fue muy receptiva y entendió el reclamo del sector privado y del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

Habló sobre los resultados que ha habido en la materia, pero también reconoció que hay mucho por hacer.

Dicen que los empresarios pidieron que exigiera más a sus funcionarios, mientras que por el lado de la IP acordaron tener acercamientos con los alcaldes para este mismo tema.

TEMEN POR ‘MORDIDAS’ A TURISTAS

La Policía Municipal de Rosarito se ha ganado a pulso la fama de corrupta, que ha quedado asentada no sólo en las denuncias que se interponen en la Sindicatura, sino también en videos que circulan por las redes sociales, por eso, el sector empresarial se encuentra más que preocupado ante el próximo evento de Rosarito Beach Fest, en el que esperan al menos la llegada de 30 mil personas.

Este evento, si bien coloca a Rosarito en el mapa internacional, por los artistas que en él se presentarán, no deja de ser controvertido, porque solo beneficia a unos cuantos, sobre todo al sector hotelero, porque el restaurantero ya se está quejando.

Advierten que sus ventas bajarán considerablemente, toda vez que el público que llega al concierto es atrapado en la Zona Barbachano, lo que los deja sin clientela, pues la gente que los visita de plano no llega a Rosarito, previendo que no hay hospedaje y que el caos vehicular se vuelve insoportable.

Pero más preocupa el actuar de la Policía Municipal, pues para nadie es desconocido que los agentes no desaprovechan cualquier situación, para intentar infraccionar a los turistas, quienes finalmente ceden a la extorsión que no es menor a los 100 dólares, para que sus vehículos no sean remolcados o en su caso, sean detenidos por cualquier posible falta.

Y es que con las actuales alertas emitidas por el Gobierno estadounidense para evitar visitar Tijuana y Rosarito debido a la inseguridad que priva, hay incertidumbre sobre la actuación de los Policías Municipales de Rosarito, que podrían ser el “prietito en el arroz”, las próximas semanas y alejar el turismo.

EN PROBLEMAS

En tremendo lío se encuentra titular del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Ensenada (Fidue).

Y es que es el principal sospechoso de haber incendiado una camioneta el sábado pasado para bloquear la carretera Tecate – Ensenada y con ello boicotear en parte el proceso interno de Morena. Al enterarse de esto, el funcionario envió un comunicado diciendo que no se habían dado cuenta que faltaba ese vehículo y se enteró hasta el martes que había sido un auto de esa dependencia el involucrado en los hechos del sábado pasado.

Lo curioso es que también publicó en sus redes sociales una fotografía en la que trae arma en mano, con el texto “cazando para comer”, eso sí, luego la borró.

Sin embargo no faltó quien alcanzó a hacer pantallazo de la publicación, por lo cual pudiera ser culpado también por portación de arma. Además dicen que este funcionario es dueño de la página Ensenada sin Censura, en la que publica denuncias, siendo que es servidor público.