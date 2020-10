Ante la noticia de que el presidente Trump y su esposa, salieron positivos en pruebas Covid, leí un comentario al calce por un lector en elimparcial.com llamado Francisco Villalpando Márquez. Decía en inglés: “Has America Become a Reality Show?”, me pareció una pregunta muy interesante. Me permitió ver una cadena de efectos psicológicos en masa, esta pandemia está siendo una. Quiero pensar que pondremos las barbas del vecino a remojar, que se aprenda la lección. Que nuestro gobierno se cuide y dé el ejemplo. Yo ya escribí sobre la analogía de nuestros tiempos con Netflix, no había pensado en que efectivamente es también un “reality show” planetario, algo impensable hasta hace muy poco. Tomado en el sentido literal, tiene tanto de show como de realidad, da una sensación de ficción. Lo que sucede en Estados Unidos es lo que más sorprende, el reciente debate presidencial fue otro ejemplo. La palabra caos se está usando mucho en nuestro país vecino. Quizá para muchos es más siniestro lo que nos está pasando con el crimen en México, al final se une a la cadena de eventos que dan lugar a vivir un “reality show”, lo vivimos tan cerca como al mismo coronavirus. Escribo esto el viernes, ignoro cómo será la evolución de Trump, anticipo que buena. Él tiene acceso a todos los recursos médicos, inclusive a los que están en desarrollo. Si le va bien con lo que oficialmente toma será su cantaleta de recomendaciones médicas. Además, toma Melatonina, sin comentarios. Su salud no es la mejor por su obesidad, su fortaleza la usa mientras aparece en público, juega un poquito de golf. Los presidentes de antes ya se hubieran aplicado una de las vacunas en fase tres o hubiera usado mascarilla y todos en su derredor. Qué presidentes sí usan mascarilla en público y cuáles no resulta muy ilustrativo. Si la libra Trump y sobrevive será la demostración de una especie de “sí se puede” y seguirá habiendo grupos e individuos en contra de las medidas sanitarias. Si fallece, cosa que no le deseamos por muchos motivos, las consecuencias serían más siniestras aún. Pence de presidente sería una pesadilla evangélica, sin los errores de la personalidad de Trump, esos lo hacen vulnerable. Pence es de hielo, a mí me da miedo. Estadísticamente tendrá una posibilidad en veinticinco de morir, sus recursos lo hace un muy probable sobreviviente y sin una gran batalla de por medio. Para Trump no es una vergüenza cómo lo adquirió, pretenderá que sea una demostración de sus argumentos pandémicos. ¿Retomará las concentraciones masivas sin distanciamiento físico ni mascarillas? Mi pronóstico es que sí, ese será el muy probable siguiente capítulo. Esto le dará votos.

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.