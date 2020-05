Reactivación tiene que hacerse con cautela

Es tal la dinámica que están tomando las cosas en el país, a diferencia de la parálisis económica que nos está afectando a toda la población, claro en diferentes medidas, porque los que han tenido recursos para soportar el confinamiento sin afectar la seguridad de satisfacer las necesidades básicas de alimentación y salud, podemos decir le ha cambiado el estilo de vida, pero a otros y ese es un gran porcentaje de la población, que viviendo al día y de pronto por esta contingencia sanitaria, haberse quedado sin ingresos porque no tiene empleo o bien porque vive de las actividades como vendedores ambulante u otra ocupación informal, mantenerse en casa sin tener recursos para el sustento de la familia, debe ser realmente desesperante. A estos no les ha cambiado el estilo de vida, les está cambiando la vida.

Menciono esto, ya que es uno de los grandes temas, que para muchos debemos estar analizando y plateándonos alternativas para resolverlo en el corto plazo, así como nos quita la atención el desarrollo y acciones que se están tomando para controlar la propia emergencia económica, que nos ha metido en esta parálisis económica, que está generando un gran cambio y estancamiento de la economía.

Pero hay otro gran tema que, dada su implicación en la economía y el medio ambiente, que también es determinante de las condiciones de salud me ocupa. Quiero aclarar que no soy un especialista en temas de energía, por lo tanto, me limitaré a ver el impacto económico que esta decisión del gobierno ha tomado, de impulsar la generación de energía con combustibles fósiles y limitar la generación de energías limpias.

El pasado 29 de abril, el Gobierno Federal, a través de El centro Nacional de Control de Energía (CENACE), emite una documento llamado “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”, mismo con el que se determinó cancelar las subastas de energía eléctrica poniendo en riesgo la existencia de 44 empresas generadoras de energía limpia, háblese, Energía Eólica, fotovoltaica o Solar, y otras fuentes generadoras de energía que se habían instalado en el país, amparados en la reformas constitucionales realizadas en el año 2015.

Esta disposición de cancelar las subastas de energía eléctrica pone en riesgo la existencia de esos 44 proyectos de energía limpia en 18 estados de la república, 28 Plantas solares y eólicas listas para entrar en operación y 16 en proceso de construcción.

El argumento falaz que emite la Secretaria de Energía, es que dada la situación emergente que se está viviendo producto de la crisis sanitaria, exige que México tenga fuentes de energía estables y seguras. Débil argumento para la gravedad de la disposición.

Afortunadamente y después de una serie de amparos promovidos por las empresas operadoras el día de ayer, se ha tomado una rectificación, que, aunque no de fondo, va a permitir que 23 de esos proyectos de generación en plantas eólicas y solares puedan continuar con sus programas preoperatorios, pero el resto de los proyectos quedan suspendidos.

Estas acciones de la administración actual, ahora en el tema energético, al aferrarse a continuar generando energía eléctrica quemando combustóleo o carbón mineral, rompe además con los acuerdos de Internacionales de contribuir a mejorar el medio ambiente, reduciendo la emisión de gases contaminantes, nos muestra como un país irresponsable y eso tendrá un alto costo económico en el futuro inmediato y un costo social de corto y largo plazo que tendrán que pagar las generaciones futuras.

Pongo a consideración amable lector esta reflexión: ¿Quién es más Conservador, quien promueve la generación de energía limpia con recursos renovables o quien promueve la utilización de combustibles fósiles emitiendo gases contaminantes a la atmósfera?

El tema de fondo en la propuesta gubernamental es PEMEX, generar energía eléctrica con combustóleo, le da viabilidad a Pemex, y ese es el verdadero motivo por el que se está rechazando la energía con fuentes no contaminantes. Si se opta por energía renovable el mercado del combustóleo quedaría en desuso y disminuirán las ventas Pemex.

La paraestatal CFE, mantiene el monopolio de la Transmisión y Distribución de energía eléctrica en todo el país. Si lo que preocupa al gobierno es la competencia en la generación, que se instruya a CFE, que cambie el esquema de generación y que agregue a sus fuentes de generación además de la Geotermia, la hidroeléctrica, que ya operan, fuentes de energía sustentable no contaminantes, que no requiera del consumo de combustibles fósiles. El gobierno debe abrirse a la competencia en beneficio, como se dice del consumidor.

Si queremos desarrollo económico, debemos fortalecer nuestro sector energético, pero con energía limpia y en precios competitivos. La energía generada por fuentes sustentables tiene un menor costo que la generada con combustibles fósiles. ¿Por qué aferrarse a ello?

*- El autor es economista de profesión, fue presidente del Colegio Estatal de Economistas y vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas