‘Rayo’ y Fernanda

Con gran éxito se celebró el domingo pasado la edición 23 de la Carrera de los Contadores 5k, y algo que llamó mucho la atención fue la gran actuación de los corredores locales, el veterano Raymundo “Rayo” Torres y la juvenil María Fernanda Medina.

“Rayo” fue el ganador absoluto a sus 52 años venciendo a buenos corredores mucho más jóvenes, y Fernanda, por poco le gana a Mary Akor, la corredora de gran nivel de Estados Unidos de origen nigeriano que tantas carreras ha ganado en la Baja.

Lo que no se había visto en las carreras de Tijuana, que una corredora local le disputara el triunfo a la gran Mary Akor, se vio en la Contadores cuando Fernanda Medina alcanzó a Mary y le disputó el liderato, solo al final tuvo que ceder ante la experiencia de Akor, quedando apenas un segundo atrás.

Fernanda atraviesa por un gran momento, pues después de ganar medallas de oro y plata en el Nacional Juvenil de Chihuahua, fue la primera absoluta en dos carreras en días consecutivos, la Odonto Race 5k y la IPN 5K.

Fernanda se inició en el atletismo a los 16 años en la preparatoria Cecyte Rio, siendo el profesor Orlando Barrera (el mismo que descubriera a Alexis Verdugo), el que la impulsara a correr.

Participó en diferentes competencias hasta llegar a su primer Nacional y luego Barrera al ver su gran potencial la presentó con el entrenador José Salinas.

Fernanda fue alternando pista con ruta, llegando a competir en varios eventos Nacionales, hasta que bajo la tutela del gran corredor y entrenador Daniel “Pollito” Valdez llegó a su máximo logro en pista, la medalla de oro en 1500 mts con 4.35 y la plata en los 5 mil mts del Nacional Juvenil Sub 23 con 17.40.

En ruta ha tenido grandes logros ganando varias carreras o quedando entre los primeros lugares, siendo sus mejores marcas 17.49 en los 5k, 37.45 en los 10k, y 1hr.27.50 en el Medio Maratón.

Por su parte el gran veterano “Rayo” Torres ha ganado innumerables carreras en su larga trayectoria y todavía se mantiene en un gran nivel ganándoles los primeros lugares a los corredores más jóvenes.

Y no solo “Rayo” ha destacado por sus resultados en las carreras, sino que siempre ha mantenido una conducta ejemplar, siendo una persona sencilla que no se ufana ni presume sus triunfos o critica lo que hacen otros corredores.

Raymundo nació en el estado de Durango y a la edad de 21 años, llegó a Tijuana demostrando un gran talento corriendo bajo la supervisión del entrenador Sergio Cruz.

A la fecha “Rayo” ha corrido alrededor de 22 maratones, una cantidad innumerable de Medios Maratones y carreras de 5 y 10 kilómetros, ganando la mayoría y si no queda entre los tres primeros absolutos, siempre se sube a lo más alto del pódium en su categoría.

Sus mejores marcas son de 14.34 en los 5k, 29 26 en los 10k, 1hr.05.25 en Medio Maratón y 2hr.21.07 en Maratón

“Rayo” en la actualidad trabaja en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y lo patrocina Obesity not 4 Me, se da su tiempo para entrenar y sigue vigente, sigue en los primeros lugares, sigue ganando carreras, es un ídolo para muchos y tiene la admiración y el cariño de mucha gente aficionada a correr, no solo por su trayectoria deportiva, sino por la gran persona que es.