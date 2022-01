Cómo todo un gourmet callejero, desde hace muchos años, sabemos dónde preparan los mejores tacos, tortas, burritos y toda clase de fritangas.

El fin de semana, con el objetivo de pegarle a unos tacos de mariscos, nos dirigimos a la Colonia Libertad y en el local, muy cerca del gimnasio que es casa del Club Social y Deportivo Olímpicos, como siempre lo hacíamos, preguntamos por Raúl Olivares, pero recibimos una respuesta que no esperábamos.

El miércoles anterior había pasado a mejor vida Raúl, por muchos años parte de las directivas de la Liga Municipal de Béisbol y de la Liga Municipal de Softbol.

En el béisbol formó parte de las directivas que se lucían en cada ceremonia oficial, uniformados, con su chamarra de color azul, obviamente y pantalón blanco.

Esa vestimenta la utilizaba la directiva desde los tiempos que el circuito azul era presidido por Ricardo Valdez y si la memoria no nos falla, esa tradición siguió, aunque no ese orden, con las directivas encabezadas por Jorge Arangure, gerente cuando los Potros de Tijuana hicieron su debut en el béisbol invernal de la Liga Mexicana del Pacífico, Manuel Monroy Osuna, Eliseo Rodolfo Preciado Escobar, que volteaba cuando le decían Chito y que ya no está con nosotros y Carlos Nolasco, quien también pasó a mejor vida.

Raúl, siempre manejándose con un perfil bajo, pero muy eficiente en su comisión.

En el softbol de la Liga Municipal, estuvo en las directivas desde que se jugaba en la Zona Norte, donde ahora está la Unidad Deportiva Infantil Benito Juárez, una de las instalaciones que tiene bajo su control el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana.

Olivares se encargaba de los roles de juego y mantenía muy bien informada a la prensa deportiva y aunque no había internet, si acaso fax, las programaciones llegaban oportunamente a las redacciones, de lo que se encargaba personalmente Raúl.

En la última directiva del softbol que participó Olivares fue en la presidida por Javier Gaona.

Revisando archivos, nos encontramos una foto de quienes trabajaron por la construcción del Campo Centenario, en la Unidad Deportiva Tijuana y ya descansan en paz, Raúl, Juan Valdés Martínez, quien fuera delegado en Tijuana de la Dirección de Asuntos Deportivos del Estado, Adán Maldonado Medrano, un directivo del básquetbol municipal, Luis Felipe Martínez Pérez y Gaspar Muriel Valdez, por muchos años tesorero del Círculo de Cronistas Deportivos de Tijuana.

La directiva de la Liga Municipal siempre se preocupó por darle promoción al circuito y aquí hay que mencionar la eficiente labor de Willy Martínez Pérez, él sí utilizando los medios electrónicos.

En el mercado, haciendo las compras para el negocio, varias veces saludamos a Raúl, quien gustaba de las motocicletas y nos platicaba de los viajes que realizaba a otros estados.

A sus hijos les gustó el deporte, béisbol y softbol, aunque también practicaban el voleibol.

José Luis fue quien más destacó, desde niño y recordamos una gran actuación que tuvo cuando en Tijuana se llevó a cabo un evento nacional infantil, bateando mucho.

Cursó sus estudios profesionales en el Cetys Universidad, participando con el equipo de softbol que esa institución tenía en la Liga Municipal de Softbol Varonil y Femenil de Tijuana.

También jugó pelota de clase Mayor, defendiendo la franela de los Bucaneros de la Librería Acuarela, la escuadra que dirigía El Jefe Manuel Terríquez. Sólo nos queda desear una pronta resignación a su familia y que Raúl descanse en paz.

Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, sigan cuidándose, la pandemia no cede, pero ayuda el uso de cubreboca y gel antibacterial, además de la sana distancia.