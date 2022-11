López Obrador afirmó hace unos días “La gente que vaya (a la manifestación en defensa del INE) que sepa que es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Y son racistas en su mayoría, clasistas, y muy hipócritas. O sea que lo sepan, pues que se sepa bien, y que tampoco son demócratas” Yo fui uno de eso racistas, clasistas e hipócritas que asistió ayer a la marcha en Mexicali, mi ciudad. Estoy al igual que muchos más en favor del pueblo, aunque no asisto a misa, como López Obrador lo condiciona.

A mis 18 años cuidé casillas por parte del PAN en la elección federal de 1988, durante el desarrollo de la jornada fui sacado a punta de pistola por el Comisario Ejidal de una casilla ubicada en Valle del Puebla en Mexicali mientras impunemente él y otro imbécil embarazaban la urna de la elección presidencial; mi sorpresa fue mayúscula, todavía conservo una de las boletas tachada en favor del FCDRN que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas, por ello su triunfo en nuestro estado, por lo mismo, uno de los primeros actos de Salinas en el gobierno fue correr a Xicoténcatl Leyva de la gubernatura de nuestro estado; por cierto el corrupto de Manuel Bartlett, hoy uno de lo más cercanos colaboradores de López Obrador, presidió el Colegio Electoral en su carácter de Secretario de Gobernación en esa elección. En esa época Andrés Manuel militaba fervorosamente en el PRI, por ello sus ideas, su populismo económico que procura la intervención del estado en el mayor número de tareas posible; su cosmovisión de un país aislado conjugado con un sincretismo religioso y su mitomanía le han llevado al extremo de querer combatir la institución más autónoma que tenemos, esa que nos permitió que desde el gobierno no se administrara una elección más en nuestro país desde 1997; de sobra sabemos en Baja California cuánto tuvo que pasar para que a Ernesto Ruffo se le reconociera como el primer gobernador no priista en la historia moderna del país. No señor presidente usted podrá seguir insultando a quienes pensamos diferente, hasta en ello le copió el remedo de Bonilla; pero tenemos el derecho y la obligación de defender las causas que han fortalecido a nuestra incipiente democracia, el INE es la base de ello.

Veo con preocupación que gobiernos emanados del partido del presidente o no han querido o no han tenido los tamaños para ser un contrapeso de algunas acciones impulsadas por el gobierno federal que han causado un terrible daño al país; usted podrá pensar lo que mejor le convenga respecto a si soy o no clasista, podremos sostener ideas políticas de muy diferentes espectros, pero lo que no podemos consentir es que nuestras autoridades, me refiero a la gobernadora, a los alcaldes y a nuestros diputados federales sean comparsas de la “cuarta transformación” en un tema como el ataque al INE. Hoy los requerimos para asegurarnos de que nunca nadie más sea retirado de una casilla electoral a punta de pistola atentando con ello nuestro elemental derecho a decidir quién nos gobierna. Al diablo los intereses políticos personales; hoy debemos de saber de qué está hecha la representación de MORENA en nuestro estado.