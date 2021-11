Quitan presupuesto a regidores

A la deriva han quedado los cinco regidores de oposición en Rosarito, y es que literalmente les han quitado todo, absolutamente todo.

De manera insólita, ahora dependerán de lo que decida y disponga el secretario General de Gobierno, José Luis Alcalá, luego de que su presupuesto total, fuera asignado a su dependencia, así que si quieren obtener algún recurso incluso para cosas tan básicas como una resma de papel, tendrán que contar con su autorización.

De hecho, hasta sus asistentes, no son sus asistentes en términos reales, pues no tienen permiso para que los ediles dispongan de sus funciones, ya que también están sujetos a la autorización de la Coordinadora de Cabildo, Silvia Dagnino, quien decide si se les permite salir a auxiliar en labores externas a los regidores, claro, si se trata de los no morenistas.

Por eso, las sesiones de Cabildo son cada vez más tensas, sobre todo por el manejo que se ha dado a éstas, donde se aplica un reglamento que no está del todo claro, pues por ejemplo, se les limita su participación a cinco minutos o se les impide hablar si es que por “error” la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, no se percata a tiempo que levantaron la mano pidiendo la palabra. Claro la regla no es pareja, pues los morenistas y más la Alcaldesa, puede disponer del tiempo que requieran. Lo cierto es que para aprobar lo que sea, legal o no, no se requiere del voto de los regidores de oposición, quienes están fuera de las decisiones de gobierno, sin importar cuanto pataleen, la mayoría manda y esa, es de Morena.

Abandonan comparecencia

Durante las comparecencias para el desahogo de análisis de las Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2022, la bancada del PAN, abandonó el Congreso del Estado, durante la comparecencia del Alcalde de Ensenada,

Ayala Robles, ya que la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, diputada consideró que su forma de expresarse fue grosera, particularmente en contra de los gobiernos panistas.

“Es inaceptable la forma tan grosera en la que se está dirigiendo hacia nuestra persona el Alcalde del Municipio de Ensenada, además, de que no vale la pena quedarse a escuchar falsedades y groserías de un servidor público como lo es él.

“Sobre todo porque es evidente que no le importa la afectación que está ocasionando a las familias ensenadenses, ya que la realidad es que tendrán más aumentos al predial, cobros indebidos al alumbrado público, entre otros impuestos que ya nos había informado nuestra regidora del PAN, Brenda Valenzuela", señaló.

Mudanza a Tijuana

Lo que se decía desde hace varios meses se concretó ayer: El Consejo de la Judicatura del Estado publicó el acuerdo para que dos salas del TSJE se muden a la ciudad de Tijuana, tal como lo pretendían desde hace tiempo algunos titulares del Poder Judicial del Estado. El acuerdo único del Pleno del Consejo de la Judicatura, indica que quienes se van a la zona costa de la entidad son la Segunda y la Cuarta Sala Colegiadas, ambas en materia civil del TSJE.

Quienes dieron brincos de gusto son los togados de la Cuarta Sala, Nelson Alonso Kim Salas y Ana Carolina Valencia Márquez, quienes son de Tijuana y ya no hallaban la forma de estar más tiempo por sus rumbos.