‘Queman’ a Kiko

El jueves dio inicio el Carnaval de Ensenada con la tradicional “Quema del mal humor”, donde se “quema” a un personaje que represente la energía negativa y así dar paso a los festejos.

Este año dicho personaje fue el ex gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, quien se ganó a pulso la animadversión de los ensenadenses, por lo que entre gritos y aplausos se dio lectura al testamento que en uno de sus párrafos decía:

“A don Kiko, que sueldos y prestaciones a maestros no entregaba, a él y a sus colaboradores, como dijo el Bronco que les corten las manitas para que piensen un poco antes de cometer canalladas”.

No obstante, el ex presidente municipal de Ensenada Marco Antonio Novelo Osuna tampoco se salvó de la mofa y fue duramente criticado por el desastre que dejó en los servicios públicos:

“Una purga de aguardiente, del más barato y corriente para el novel Alcalde, que por andar en la Luna… de miel, abandonó de manera cruel a nuestra pobre Ensenada. Por calles y avenidas, baches, toneladas de basura, dejaron tan mal las calles, que para circular en Ensenada un carro tipo baja mil ocupabas”.

Al paso que va, seguramente el Alcalde actual será el “quemado” del año que entra.

Cambios en Rosarito

Mientras unos se van, otros regresan. En la semana que concluye, se dio a conocer sobre la remoción del director de Transparencia en Rosarito, José Pedro Fimbres Zúñiga y de comunicación social, Francisco López León, ambos personajes estaban en la cuerda floja desde hace un tiempo, pues su inexperiencia en la función pública no tardó en aflorar.

En contraparte, el que regresa y ha puesto a temblar a medio Ayuntamiento es el ex secretario de Gobierno, Manuel González Araujo, quien a ciencia cierta aún no se sabe qué puesto ocupará ahora, pues se habla que pudiera regresar a su antiguo cargo o encabezar la “Coordinación de Gabinete” como se anunció en un evento público donde estaba presente.

Pero resulta que este puesto fue eliminado al entrar el actual Gobierno, bajo la premisa de la austeridad republicana, así que no se sabe cómo se justificaría la creación de nueva cuenta, de la plaza.

González Araujo, según se dice, regresa para organizar la política, sin importar el cargo que se le adjudique, pues los bonos de la alcaldesa Araceli Brown están por los suelos, mientras los de Laura Torres Ramírez suben como la espuma y si no se trabaja a marchas forzadas y en la calle, poco se podrá hacer para que Brown Figueredo vuelva a ganar en las urnas.

Los cambios parece ser que no quedarán aquí, pues se habla que le quieren dar cuello al oficial del Registro Civil, Fabián Martínez Yorba, para que entre en su lugar un hermano del actual secretario general, Miguel Ángel Moreno.

También hay mucho ruido en el Instituto Municipal del Deporte, donde ya se dice que su titular Mario Enrique Gutiérrez Tinoco podría ser despedido, por su incapacidad e insensibilidad para tratar los problemas del deporte, pues si bien tiene conocimientos en el mundo del boxeo, de la administración de una dependencia gubernamental, no conoce ni papa.

De noche

Quienes se vieron muy en coordinación fueron la mayoría de los integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, que cerca de las 10 de la noche del pasado jueves aprobaron, por mayoría, el proyecto que permitirá al Gobierno del Estado realizar ese padrón vehicular que tanto se ha anunciado.

Eso sí, que la propuesta aprobada por los diputados ya no incluye ese cobro de mil pesos que buscaba el Estado por la emisión de una calcomanía para dar ‘certeza jurídica’ a los dueños de los autos chocolate, a pesar de que el registro no significa que el vehículo esté regulado, que vaya a regularse o que ya no pueda ser decomisado por el SAT.

Y lo que pasa es que como el cobro implicaría una modificación a la Ley de Ingresos del Estado los diputados prefirieron retirarlo de la iniciativa, aunque siempre se podrá retomar durante reformas posteriores, de acuerdo a palabras del propio Juan Manuel Molina, que presidió la comisión.

Por cierto, que no todo fue paz y tranquilidad para los diputados, pues después de la votación la sesión fue interrumpida por Leonardo Álvarez, quien enojado por la iniciativa les gritó “traidores” a los diputados que votaron a favor de la reforma.

También la panista Eva María Vázquez y el perredista Gerardo López tuvieron críticas en contra de la iniciativa enviada por el Gobierno del Estado, argumentando que el documento les llegó muy tarde y, en el caso del diputado López, ni siquiera lo había alcanzado a leer antes de la sesión.