QuédateEnCasa

La semana pasada, la Secretaría de Salud dio a conocer que México entró a Fase 2 de Covid-19, hasta este lunes sumaban mil 94 casos confirmados, cuando se determinó la nueva fase, en promedio de cada 7 personas, una fue contagiada en el país, para este punto aún estamos a tiempo de evitar que el virus se propague más, ya que de lo contrario todo se podría salir de control como en Italia. ¿Realmente tenemos que esperar a que suceda para entender la gravedad de la situación?

Solo basta con que una sola persona sea el “súper contagiador”, para que cientos más adquieran el Covid-19, en Italia tan solo un hombre contagió por lo menos a 13 personas, se dice que él acudió al hospital por un resfriado y descartaron hacerle una prueba de Coronavirus porque no tenía antecedentes de haber viajado a China (en ese entonces el foco central de la pandemia), hasta que seis días después regresó pero con neumonía, le hicieron la prueba y dio positivo, pero lamentablemente para ese entonces ya había contagiado a su esposa que está embarazada, un amigo y a trabajadores del hospital, incluido el doctor que lo atendió.

También hubo un partido entre Atlanta y Valencia en Milán en el que fueron casi 45 mil personas, y algunos de ellos se trasladaron por el Norte de Italia y España, donde se piensa que fue el “punto cero”, así que probablemente gracias a ese partido de futbol miles de personas ahora están infectadas.

Por otra parte, en Corea sucedió otro caso como la “súper contagiadora”, o mejor conocida como “la paciente 31” una mujer que vivía en la ciudad de Daegu y que pertenecía a una secta llamada Shincheonji, la cual es muy devota y cualquiera que pertenezca a ella acude a sus reuniones religiosas, en donde claramente se reunieron día con día cientos de personas.

La señora había tenido síntomas y la internaron en dos ocasiones pero se rehusó a que le hicieran las pruebas del Covid-19 porque decía que ella no había viajado a China y tampoco había tenido contacto con las personas que habían dado positivo en días anteriores.

La mujer continuó yendo a sus reuniones y en una semana se disparó el número de contagios en Corea de 31 hasta 833 y después de 2 semanas hasta 6 mil 767, donde más del 65% tienen relación a esa secta, este es un punto crucial para que entendamos que con una sola persona que esté infectada miles más se pueden contagiar, ya no solo basta con que tengas antecedentes de viaje a los países afectados, sino con el solo hecho de que vayas a reuniones con muchas personas, hoy no solo pienses en ti sino en toda tu familia, #QuédateEnCasa.

No salgas a restaurantes, cines, parques, fiestas, ni tampoco a la playa o a cualquier lugar donde se concentren muchas personas, actualmente la mayoría de los estudiantes en México ya están en clases en línea o con tareas en casa, tú que tienes la fortuna de no tener que salir #QuédateEnCasa, entiendo que haya muchos padres de familia que aún tienen que salir a trabajar, pero ese no es pretexto para que los fines semana se vayan a la playa como sucedió en Tijuana la semana pasada, en donde más de mil personas estaban disfrutando del mar.

La gran diferencia con los países afectados y que ahora sus casos confirmados están bajando como China y Corea es que a pesar de que sus estadísticas fueron altas al principio es que ellos siguieron las indicaciones, una vez que dijeron #QuédateEnCasa, absolutamente toda la población lo hizo, además de que hubo una gran organización, solo podías salir hacer las compras del súper una vez a la semana y dependía del número de tu nacimiento, fueron países bastante solidarios y sobrellevaron la situación, pero ¿podremos decir lo mismo de México?, no esperemos a que llegue una súper contagiadora para entender, hoy si tienes la posibilidad únete al #YoMeQuedoEnCasa.

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática