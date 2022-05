Qué triste, ¡no hay personal disponible!

Esto es una voz de alarma. En una de las ciudades con mayor crecimiento económico de nuestro país ¡no hay personal operativo disponible!

Ya lo platiqué con varios empresarios de diferentes sectores económicos y llegamos a la conclusión de que no hay gente para ocupar los múltiples puestos de trabajo vacantes, no importa que área de la economía nos encontremos.

Los últimos días he vivido muchos ejemplos. Se ponen lonas, anuncios, buscas en redes sociales y no encuentras la forma de contratar más personal.

El lunes de la semana pasada, a punto de entrar a un Oxxo a las tres de la tarde, veo que están cerrando la cortina. Alcancé a incorporarme por lo que requería comprar y cuando llego la caja pregunto que sí qué está pasando, imaginándome en esos pueblos que cierran para comer o tomar la siesta. Su respuesta fue por demás inesperada, “no tenemos personal disponible para el segundo turno”. Se me hizo muy raro pero al final lo tomé como una anécdota más de las muchas que me pasan en mi diario vivir.

Platicando el hecho con unos amigos hoteleros, me dicen lo mismo, agregando que “no sé te has enterado pero hay varias cadenas que ya están trayendo gente de afuera para cubrir los espacios y yo estoy pensando hacer lo mismo”. Me hablaron de vacantes de 20- 30 personas para limpiar las habitaciones o para cubrir las áreas generales incluyendo necesidades en servicios de alimentos. Francamente, prendí una alarma en mi interior y me puse a preguntar con mayor detalle con un par de restaurantes que me contaron que están en la misma situación.

Yo que estoy en montaje y organización de eventos, caí en cuenta de lo difícil que ha sido encontrar personal especializado como carpinteros, herreros y ya no digamos personal audiovisual o de montajes.

El colmo para mí, fue darme una vuelta por las zonas industriales y ver la misma situación con lonas solicitando personal en prácticamente todas las maquiladoras.

El gran problema tiene que ver no con el hecho de qué, dada la necesidad económica, debamos traer personal de fuera para cubrir las necesidades económicas de la ciudad, sino que estamos ante dos retos muy relevantes para Tijuana.

Uno de ellos es el costo tan elevado de la vivienda (en compra y en renta) que implicaría el traer personal para darles hospedaje y el otro el canibalismo que ya alguna vez sufrimos entre sectores económicos que literal una empresa le robaba a otra el personal por un incentivo económico, un mejor sueldo o una prestación mas (muy válido en muchos casos).

Considero que este es un tema para ponerle la mayor atención tanto gubernamental como empresarialmente porque continuar por esta ruta en corto plazo nos llevará a un freno de la economía.

Es evidente que hay múltiples factores en esta situación, entre ellas el hecho de que la pandemia haya hecho que mucha gente se regresara a sus lugares de origen pero es importante discutir qué hace falta hacer para cambiar esta realidad porque con el incremento de la actividad en el sector turístico, médico, industrial y comercial, difícilmente vamos a cubrir el hueco que se nos está haciendo. Primera llamada, primera.